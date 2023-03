Teatro: il Parioli diventa un'aula di giustizia con "La storia a processo! Colpevole o Innocente?"

Martedì 21 marzo il Teatro Parioli si trasformerà in un'aula di giustizia in occasione de La storia a processo! Colpevole o Innocente?.

Giunto alla quattordicesima edizione, il celebre format ideato da Elisa Greco è uno spettacolo/processo dove ad emettere il verdetto sarà il pubblico col suo voto.

Per questa volta a processo sarà Mecenate e il suo mecenatismo tra cultura e politica.

E' proprio sul rapporto tra queste due che si concentrerà la nuova provocazione di Elisa Greco.

“Una provocazione inusuale ma quanto mai attuale e che ci porta a riflettere su quanto sta accadendo nei nostri giorni – spiega l'autrice del format, nel commentare le motivazioni di questa sua scelta - Porteremo al centro del Processo la visione mecenatesca della Cultura e dell’Arte. Una Cultura quale strumento del Potere oppure valore di crescita propulsiva per la Società? E forse non andrebbe attribuito ad altri Protagonisti della Storia il merito di aver sostenuto disinteressatamente e senza seconde finalità l’abbellimento e la crescita culturale della Società?”.

Prima di arrivare al verdetto del pubblico sul palcoscenico si confronteranno con un contraddittorio serrato e vivace, sapientemente regolato dal Presidente della Corte, il magistrato Fabrizio Gandini, Giudice del Tribunale di Roma, il Pubblico Ministero, l’avvocato Pietro Pustorino, Professore di Diritto Internazionale – Università Luiss Guido Carli e il Legale della difesa, l’avvocato penalista Maurizio Bellacosa Professore di Diritto Penale – Università Luiss Guido Carli.

Al centro della scena, per sostenere le sue ragioni e le sue tesi, nel ruolo del protagonista Cilnio Mecenate il prof Massimo Osanna, Direttore generale Musei – Mic. Combattivi i testimoni convocati dalla difesa: da Patrizia Asproni Presidente della Fondazione Industria e Cultura al giornalista Giancarlo Leone, Amministratore Delegato Q10 e Presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi.

Altrettanto agguerrita la linea testimoniale dell’accusa che vede impegnata la storica dell’Arte Anna Coliva, già Direttore generale della Galleria Borghese e la scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco. Ad emettere il verdetto sarà il pubblico del teatro Parioli che si esprimerà con il proprio voto cui si aggiungerà, per questa occasione, il risultato della giuria social di Radio Luiss e formata dagli studenti dell’Università Luiss Guido Carli.

L’appuntamento è promosso in partnership con Anima per il sociale nei valori “perché – come illustra l’imprenditrice Sabrina Florio Presidente di Anima nonché Vice Presidente di Unindustria – in linea con la nostra mission di promuovere la cultura della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità, Anima ha colto questa opportunità per valorizzare la cultura d’impresa e i suoi valori”

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Marzo 2023, 18:06

