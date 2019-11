Roma, teatro per bambini: al via la nuova stagione al Ciak e a Le Maschere

Al via dall’11 novembre Crescere è uno spettacolo, la nuova stagione del teatro per bambini e ragazzi al Teatro le Maschere e del Teatro Ciak. Una stagione quella che inizia oggi ricca di proposte che, grazie al linguaggio privilegiato che solo il teatro sa offrire, farà galoppare l’immaginazione e la fantasia dei più piccoli, e li emozionerà mettendo al centro cultura, storia, tradizioni, usi e costumi.



«Oggi più che mai i ragazzi sono continuamente sollecitati e stimolati con cose che non hanno un fondamento pedagogico sano e naturale. – Racconta la Direttrice Artistica del Teatro Le Maschere Carla Marchini.- Uno spettacolo teatrale è diverso dalla televisione o dai videogiochi perché in teatro il rapporto è diretto, c’è un coinvolgimento emotivo, per questo bisogna fare molta attenzione con i più piccoli perché i sentimenti vengono amplificati dalla presenza fisica del personaggio. Credo profondamente nel valore pedagogico del teatro».



«Ci piace pensare in un teatro che sia specchio della collettività, sua coscienza e suo riflesso, un teatro che tocca i cuori, desta le menti, le passioni. -Prosegue Carla Marchini- Non solo un luogo di rappresentazioni, ma anche un luogo di ricerca, studio e crescita collettiva».



Ad aprire la nuova stagione del Teatro le Maschere sarà lo spettacolo Il piccolo principe e il suo universo, in scena dall'11 al 17 novembre. Ispirato a Il Piccolo Principe di A. de Saint-Exupéry e L'universo del Piccolo Principe di Francesco Palla. Da non perdere al Teatro le Maschere gli appuntamenti FIABE E BISCOTTINI – Gli Spettacoli della domenica alle ore 16.00 e alle ore 18.00: si parte domenica 17 novembre, IL PICCOLO PRINCIPE E IL SUO UNIVERS

