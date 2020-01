Teatro Cometa Off, con Cantigola la ‘ndrangheta arriva sul palco

Venerdì 31 Gennaio 2020, 16:10

Fino al 2 febbraio al, Rossana Colace porta in scena ‘’, una commedia agrodolce che “grida” il dolore della Calabria. Debutto da pieno di applausi, giovedì 30 gennaio, per la prima di 'Cantigola', il monologo di, diretta da Patrizio Cigliano. In 'Cantigola' si ride, all’inizio; si sorride amaramente, dopo un po’; si piange alla fine; si riflette e poi ci si arrabbia. La Colace, conosciuta nel mondo dello spettacolo come una delle attrici comiche di “Made in Sud”, cambia faccia e porta sul palco un monologo di un’ora per trasmettere tutta la rabbia della, la sua terra. Quella che racconta è una storia come tante, una di quelle che riempiono le cronache di stampa e tv locali, ma di cui a Roma o a Milano, al nord insomma, ne arriva solo l’eco.Lo spettacolo è leggero, ironico e a tratti, ma anche rigoroso ed efficace nel suo obiettivo: raccontare una storia fatta di sogni, ambizioni, determinazione e coraggio. La storia è ambientate nella Calabria degli anni ‘90, terra riscaldata dal calore del sole, bagnata da un mare cristallino, ma che vive all’ombra della: la ‘ndrangheta, una delle cosche più potenti al mondo. E la storia è quella di un’adolescente con una sola colpa: quella di sognare. ‘’, così la chiamano in paese, conosce le regole che vigono nella sua terra, ma vuole vivere la sua giovinezza spensierata, proprio come tutte le ragazze della sua età, e come se si trovasse in un posto diverso, in un paese diverso.«Cantigola - spiega la Colace - sa bene che in certi posti non si può pensare, non si può parlare... mentre lei pensa e parla (tanto!) ma soprattutto desidera farlo mettendo in scena la sua tragedia greca. Sì, "Cantigola" è il dolore profondo della mia terra, è un», continua l'attrice a margine della prima che si è tenuta ieri sera, giovedì 30 gennaio, al teatro Cometa Off di Roma e che sarà in scena fino al 2 febbraio. Tra il pubblico c'era anche il comico