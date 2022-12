Teatro alla Scala, oggi la Prima con Boris Godunov. Tutto pronto per la Serata inaugurale dell'Opera

Red carpet srotolato e porte aperte. Il Teatro alla Scala è pronto per la Serata Inaugurale della stagione. In arrivo le massime cariche dello Stato e ospiti vip. Il Boris Godunov di Musorgskij si accinge ad andare in scena, diretto per la sua nona Prima scaligera dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten e la scenografia di Es Devlin.

Teatro alla Scala, attivisti lanciano vernice contro l'ingresso nel giorno della Prima: fermati in 5

Prima Scala, Boris Godunov: tutti i protagonisti, il costo dei biglietti e gli ospiti attesi

La messa in scena

La curiosità di assistere alla messa in scena è altissima. E i presupposti per avere il plauso della critica, pure. La scelta dell'Ur-Boris, ovvero della versione originaria consegnata nel 1869 da Musorgskij ai Teatri Imperiali che gli bocciarono perché non capita, l'orchestra straordinaria, le voci e il coro, la direzione e la regia, insieme a un impianto scenografico spettacolare, ne fanno i cardini per un risultato straordinario e stupefacente. La scena si apre con una grande pergamena che attraversa il palco, con i caratteri del manoscritto originale, come fosse un fiume. E' lo scorrere della Storia, tra passato, presente e futuro.

Il protagonista

A interpretare Boris, con tutta la vanità e la sete di potere, è il basso russo Ildar Abdrazakov che è al suo sesto 7 dicembre in Scala: «Sono felice di festeggiare 25 anni di presenza in questo leggendario Teatro che reputo il più importante al mondo, oltre che la mia seconda casa. La vita degli artisti russi si è molto complicata dallo scoppio della guerra in Ucraina. Mi sento fortunato a essere qui e interpretare Boris mi dà una gioia immensa».

Gli ospiti

La politica sarà più presente rispetto alle precedenti inaugurazioni, ad Attila, all'Andrea Chénier, alla Madama Butterfly, o allo stesso Macbeth di Verdi in cartellone l'anno scorso, dopo lo stop forzato causa covid nel 2020 che sostituì la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti con il concerto A rivedere le stelle.

Attesi sul Palco Reale, come Cerimoniale vuole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e per la prima volta, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in onore della quale l’orchestra della Scala eseguirà l'Inno alla Gioia di Beethoven dopo il consueto Inno nazionale, oltre, ovviamente al sindaco di Milano, Giuseppe Sala​. Presenti anche i ministri della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. A loro si aggiungeranno altre cariche politiche di Stato, della Regione e della Città.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA