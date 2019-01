Torna Sulle Spine, noir comico a tinte comiche. Il 25 e 26 gennaio all'Auditorium

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo spettacolo culttorna in scena all’per due serate il. Urbano Barberini (vincitore per questa interpretazione del Premio Mario Mieli 2018 come “miglior attore protagonista”) veste per l’ultima volta sui palcoscenici romani i panni del controverso personaggio di questo “noir psicologico a tinte comiche” (tradotto in quattro lingue) di Daniele Falleri. La storia è quella di Silio, aspirante attore, ex-adolescente bullizzato, sessualmente incerto, che dopo aver trascorso l’intera vita alla ricerca di un affetto negato decide di prendere in pugno la situazione e di forzare gli eventi a suo favore. In scena anche Sergio Valastro.