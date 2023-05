Storie Bastarde, Fabio Avaro porta in scena gli anni Settanta vissuti ad alta pericolosità in periferia

Anni Settanta. Ostia, estrema periferia di Roma. Un posto dove le strade ringhiano e i bar sono palestre di vita. Un gruppo di ragazzini cresce in mezzo alla malavita locale, incrociando i "bravi ragazzi" della Banda della Magliana. È Ostia, ma potrebbe essere qualunque periferia italiana. Cambiano i personaggi, il dialetto, il nome del bar ma scenario e contesto sono uguali.

"Storie Bastarde", pestaggi tra rossi e neri, motorini rubati, scippi e scommesse, overdose: diventano lenti d'ingrandimento su una gioventù che cresce. Fabio Avaro porta a teatro il racconto e le sue esperienze di vita vissuta ad alta pericolosità. Ma lui si è salvato, al contrario dell'amico Mauretto che finisce schiavo dell’eroina e poi muore. Un monologo narrativo raccontato da Avaro in uno spettacolo organizzato insieme con Ariele Vincenti (indimenticabile il "suo" Di Bartolomei) portato in scena in data unica: 19 maggio al teatro Lido di Ostia.

Fabio Avaro, come nasce l'idea del monologo narrativo?

«Mi sono ispirato al libro "Storie Bastarde" di Davide Desario e mi si è accesa la lampadina».

L’uccisione di Pasolini, cosa ricorda?

«Gigi, il protagonista del monologo, racconta che mentre giocava sotto casa a pallone con gli amici arriva il portiere che con la classica frase dice ai bambini: “basta giocare o vi buco il pallone, aggiungendo fate i bravi con tutto quello che è successo oggi a Ostia”. Ma che è successo? “Hanno ucciso Pierpaolo Pasolini all’idroscalo”».

E la Banda della Magliana?

«Non nascondo che abitavo nella Ostia bene, a via delle Baleari, la via dello struscio Via delle Baleniere, che come spesso succede è anche la via dove la malavita fa affari. Dal Duetto o dalla Bmw cabrio scendeva un personaggio strano con camicia aperta, collana, camperos, un coatto simpatico, goliardico con la battuta pronta, che si metteva a giocare a pallone con noi, e poi alla fine scoprivi qualche anno dopo che avevi giocato a pallone con Maurizio Abbatino. Chi ha scoperto che ero mancino di piede, chi mi ha tolto le rotelle della bicicletta, chi mi ha cresciuto erano Carmine e Nazzareno Fasciani, gente che poi si è scoperto di avere a che fare con la malavita romana».

La sparizione di Emanuela Orlandi?

«Tanta preoccupazione, ricordo perfettamente una scena. In maggio-giugno si andava al mare con la comitiva dei bambini che si spostava allo stabilimento e quando stavamo in macchina con mia madre, io e altri amichetti, ai posti di blocco ci fermavano facendoci scendere dall'auto, la smontavano, controllavano tutto, non importava se eri una donna con dei bambini. Ricordo il panico di mia mamma che diceva: bambini fate i bravi. Veri momenti di panico per famiglie normali».

Anni di piombo, collettivi e manifestazioni studentesche…

«La miccia era ancora accesa quando io ho cominciato ad andare alle superiori, ricordo chi voleva dare fuoco alla segreteria, chi appuntava le forbici nella sedia della preside.

La morte di Alfredino…

«Alfredino la ricordo bene, con tanta angoscia. Come un bambino di circa 10 anni può viverla. La notte quando andavo a dormire chiedevo a papà e mamma di lasciare la porta aperta perché avevo bisogno di vedere la luce del corridoio per sentirmi al sicuro, ma non perché potesse capitare anche a me di cadere nel pozzo, ma perché ero scioccato, avevo bisogno del contatto dei grandi che mi accudiva».

La morale del suo monologo narrativo?

«La differenza tra me e Mauretto, l’amico che finisce schiavo dell’eroina e poi muore. O di altri amici che si sono fatti del carcere perché beccati con le mani nel sacco, sta nel fatto che a me ha detto bene a nascere nello stesso posto loro ma in una famiglia diversa e in un contesto leggermente diverso che mi ha salvato la vita, la scuola che ho frequentato. Non aiuta il fatto che costruiamo questi quartieri come fossero riserve indiane, vivendo lì non puoi migliorare. Nomino Corviale, le Vallette di Torino, Zen a Palermo e Scampia per arrivare a Piazza Gasparri di Ostia e l’idroscalo. La differenza la fanno la fortuna, la famiglia e la cultura che hai alle spalle. Perché c’è stato un momento nella vita che ragazzi come me e come quelli che racconta Gigi, il personaggio della storia dello spettacolo che dice all’interlocutore, il suo insegnante di inglese: la mia salvezza a 17 anni è stata di andare a studiare in Inghilterra. E quando tornai con un’altra capoccia capì che non dovevo far parte di quel mondo, che dovevo avere un mondo mio e altri interessi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 18:50

