Sergio Solli, morto l'attore di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo: aveva 75 anni

di Redazione web

Sergio Solli, attore napoletano di 75 anni, è morto. Ad annunciare la scomparsa Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo.

«Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n'è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglio di dire altro», ha scritto sui social.

<h2>Sergio Solli fu scoperto da Eduardo De Filippo</h2>

Simbolo dell'epoca d'oro della commedia e della drammaturgia napoletana, è stato scoperto da Eduardo e con lui ha lavorato nell'ultima parte di carriera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA