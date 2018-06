Segreti di famiglia, l'adattamento teatrale di Angela Zampetti sabato e domenica al teatro Eden Cusmano

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una divertente commedia, incentrata su un giallo, quella che andrà in scena aldisabato 23 giugno (alle ore 21) e domenica 24 giugno (ore 18). La compagnia 'L'arte non paga' è pronta ad entrare sul palcoscenico con Segreti di famiglia, un adattamento con la regia di Angela Zampetti.La storia è ambientata negli anni ’50 del secolo scorso. Mentre in una grande villa di campagna una ricca famiglia francese si sta preparando per festeggiare il Natale, Marcel, il padre di famiglia, viene trovato morto nel proprio letto con un coltello infilato nella schiena. Una forte nevicata e i fili del telefono tagliati impediscono ogni contatto con l'esterno. La figlia maggiore lancia dunque un'indagine che porterà a sospettare di ciascuna delle persone presenti nella casa; queste, accusandosi l'una l'altra, vedranno man mano esposti i propri segreti.Lo svolgimento della commedia delinea anche la personalità di Marcel, anche lui non certo immune da modalità e comportamenti discutibili.Un felice adattamento e riduzione della commedia originale a favore di una fresca e spumeggiante piccola compagnia amatoriale cui va riconosciuto il merito di un grande impegno e determinazione. Il risultato c’è ed il pubblico potrà godere di una piacevole serata.