Roma, Rugantino compie 60 anni e torna al Teatro Sistina con la coppia La Ginestra-Autieri

Un classico del teatro musicale italiano, Rugantino, torna al Sistina dove festeggia il suo 60° anniversario. Ad indossare la maschera amara e dissacrante di Rugantino, creata da Garinei e Giovannini c'è Michele La Ginestra, affiancato da Serena Autieri nei panni di Rosetta, donna bella, altera e irraggiungibile. Dopo il lungo stop a causa della pandemia, il Sistina ripropone un classico del suo cartellone, Rugantino, dal 10 al 27 marzo, con uno spettacolo, che sul solo della tradizione è presentato nella sua versine originale, con la regia di Pietro Garinei e le musiche senza tempo di Armando Trovajoli, arricchite dalle preziose scene e dai bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci.

Sul palco, ritorna Serena Autieri, ancora una volta interprete dell'intrigante personaggio di Rosetta, la donna che fa battere il cuore di Rugantino, un ruolo in cui l’attrice napoletana dà prova di grande maturità artistica. Al suo fianco, Michele La Ginestra, che torna a vestire i panni del celebre personaggio, indossati per la prima volta 21 anni fa. Nel ruolo di Eusebia invece c'è Edy Angelillo e per la prima volta nel ruolo di Mastro Titta, Massimo Wertmuller.

Il palco del Sistina, dunque, si trasformerà ancora una volta nella Roma papalina ottocentesca, in una storia che non conosce tramonto, in cui le vicende di Rugantino, chiacchierone e sbruffone, ma dall'animo nobile e dalla verve impareggiabile, sapranno divertire il pubblico a tempo di musica sulle note immortatli di “Roma nun fa la stupida stasera”, Ciummachella”, “Tirollallero” solo per citare le più note.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 17:15

