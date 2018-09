“Le rovine di Adriano", martedì 18 all'Auditorium per salvare di nuovo Villa Adriana

Alle diffide rispondo con il teatro

, così il principe attore Urbano Barberini, fondatore e coordinatore del Comitato Salviamo Villa Adriana. Nella mise en espace, che si terrà all'Auditorium Parco della Musica domani (martedì 17 settembre) alle ore 21, racconterà quello che successe nel 2012, quando si decise di fare una discarica vicino la Villa di Adriano e il mondo della cultura mondiale si mobilitò per scongiurare lo scempio, spingendo alle dimissioni il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti di Roma, nonché allora prefetto della capitale, Giuseppe Pecoraro.





La lettura sarà accompagnata dalle improvvisazioni del grande pianista Danilo Rea. Il testo è stato scritto dal giornalista Nello Trocchia, giornalista inviato de La7 e Piazza Pulita, più volte minacciato dai clan per le sue inchieste nel mondo dei rifiuti.

Pensavamo che l'incubo di una discarica vicino a Villa Adriana fosse definitivamente scongiurato, invece proprio il 18 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in Regione che dovrebbe valutare il rinnovo di vecchie autorizzazioni nonostante il parere negativo della Soprintendenza

. La nuova discarica dovrebbe sorgere sempre a poche centinaia di metri dalla buffer zone del sito patrimonio dell'umanità. "Tra le altre cose, ci preoccupa il fatto che non sia stata convocata neanche questa volta l'Autorità di Bacino che dovrebbe avere competenza in materia, viste le criticità idrogeologiche e la presenza di falde acquifere". "Quell'area - continua l'assessore alla cultura di Tivoli - è tra le zone più importanti e delicate del mondo da un punto di vista paesaggistico, archeologico e idrogeologico e merita piani di valorizzazione adeguati. Con questo coinvolgente spettacolo - continua Barberini - vogliamo ricordare quello che successe pochi anni fa, perché un Paese senza memoria è un Paese che non ha futuro".