"Abracadabra!", la magia del Natale torna a Roma

Venerdì 20 Dicembre 2019, 11:55

!" La Notte dei Miracoli, lo spettacolo internazionale di, torna a Roma per il terzo anno di fila. Appuntamento dal 26 al 29 dicembre al Teatro Ghione (via delle fornaci 37). La tappa nella capitale segue il tour italiano che ha registrato una serie di sold out in diverse città. I protagonisti dello show internazionale di magia si preparano ad emozionare, divertire e stupire il pubblico romano.Su palco si esibiranno alcuni tra più grandidel mondo. Per la prima volta in Italia, direttamente da Hong Kong, arriva Benny Hiu Yeung Li. Il mago vanta la vittoria dell’Asian Golden Magic Wizard ed ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Segue poi il divertente spagnolo Jaime Figueroa, che ha abituato i suoi spettatori alle risate grazie alla vena comica mescolata con l’abilità di,che nel 2016 l'ha portato a conquistarsi l’ambito premio Mandrake d’Or. C'è spazio anche per il campione italiano Mirco Menegatti, famoso per il suo stile un po' retrò e per le sue colombe. Luca Lombardo delizierà il pubblico con una performance di, clownerie e visual comedy. Calcherà il palco anche il duo scoppiettante composto da Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”. I due sembrano uscire da un film di Tim Burton, una caratteristica da non sottovalutare visto che gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway.Lalive dello spettacolo è invece affidata al soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis . Per la gioia dei bambini torna anche Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai più piccoli. L'artista si cimenterà in un nuovo numero in omaggio a, accompagnato dai suoi coloratissimi. La conduzione della serata è tutta nelle mani del duo di campioni europei di Comedy Magic, I Disguido. Fantasiosi ed eccentrici, celebri per il loro mix tra cinema e magia, I Disguido guideranno il pubblico durante lo spettacolo, assieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. La magia si unirà poi al lato più umano, perché parte del ricavato di “Abracadabra” andrà a due: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali romani per aiutare i pazienti con la Clown Terapia. “Abracadabra”, insomma, punta a rappresentare di nome e di fatto la vera magia del