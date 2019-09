Roma, al Teatro Olimpico arriva Che disastro di commedia. Valerio di Benedetto:«L'incubo di ogni attore»

di Stefania Cigarini

Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:51

L’incubo di ogni attore e regista andrà in scena alda giovedì a domenica. Si tratta disuccesso internazionale dicopione tragicomico a ritmi serrati che racconta di una sgangherata compagnia di attori amatoriali alle prese con guai di ogni genere. «Ma sempre all’insegna del Diktat the show must go on, lo spettacolo deve proseguire» racconta, il fonico Fabio in scena, nel cast che comprende Stefania Autuori, Luca Basile, Viviana Colais, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Igor Petrotto, Marco Zordan.«Siamo a centosessantacinque repliche e per la quarta volta a Roma, ma forse sarà anche l’ultima, perché a gennaio partirà il sequel, Che disastro di Peter Pan. La nostra disastrosa, ma imperterrita compagnia, si cimenterà con il classico di Barrie».«I pareri erano contrastanti. Ma io ho scoperto un grande professionista, capace di metterti a tuo agio e di insegnarti molte cose. Certo, si arrabbia se si perde tempo, ma ci sta, è giusto. Mi piace».«Mi ha convinto il testo di Giovanni Franci, che ha tralasciato gli spunti morbosi. Ci siamo soffermati sulle personalità dei condannati, sulle origini di quella vicenda, facendo anche luce su un certo mondo che gravita intorno a gay e droga. Un argomento spinoso, un lavoro durissimo».Un successo inaspettato, da tre giorni che doveva restare in sala, è rimasto tre mesi. E sotto Natale».«Una buona palestra. Da queste piccole produzioni, dove era anche permesso sbagliare, ho capito e imparato tante cose. La strada da prendere».«Faccio street poetry, scrivo poesie sulle serrande e mi diverto a decorare Roma. E sì, insieme ad un amico ho portato uno spettacolo dedicato a Clark Kent su una terrazza della Capitale. Una sorta di rave teatrale».«Il secondo libro di poesie dopo Amore a tiratura limitata, si ntitolerà Ruggine e sarà un mix di poesia e street art».