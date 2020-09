"Autunno 2020" al Teatro dell'Opera di Roma: il sipario torna ad alzarsi con "Le quattro stagioni"

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si apre martedì 22 settembre alle 20.00 con il balletto "Le quattro stagioni", firmato nella regia e nella coreografia da Giuliano Peparini. Il coreografo romano riprende la sua terza creazione per la compagnia capitolina, dopo il recente successo al Circo Massimo, per il palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma.Tutte le sere dal 22 al 27 settembre potremo rivivere, nello spazio intimo del Teatro, il racconto delle naturali “stagioni” della coppia: dai primi sguardi che si incrociano con pudore (la Primavera), ai fuochi della passione (l’Estate) e al loro progressivo spegnimento (l’Autunno), fino ad arrivare al gelo dei rapporti (l’Inverno). Intorno alle coppie principali, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino (Primavera), Marianna Suriano e Giacomo Castellana (Estate), Susanna Salvi e Michele Satriano (Autunno), Sara Loro e Alessio Rezza (Inverno), ci sarà il nostro Corpo di Ballo che Peparini farà danzare ancora una volta rispettando le norme di sicurezza obbligatorie.Sarà la voce recitante registrata di Alessandro Preziosi a fare da intermezzo tra una stagione e l’altra con, un estratto da "Il profeta" di Kahil Gibran, "Crescita d’amore" di John Donne, "Estate" di Cesare Pavese, "Autunno" di Vincenzo Cardarelli e "Le foglie morte" di Jacques Prévert. Le celebri "Quattro stagioni" di Vivaldi, su base registrata, sono eseguite dall’Orchestra del Teatro dell’Opera con Vincenzo Bolognese, violino solista. Tra i brani musicali registrati anche la "Sonata in fa minore K. 466" di Domenico Scarlatti, eseguita al pianoforte da Antonio Maria Pergolizzi; "Nancy (with the laughing face)" di Jimmy Van Heusen e Phil Silvers, cantata da Frank Sinatra;, Edwin DuBose Heyward, Ira Gershwin; "Les feuilles mortes" di Yves Montand, Jacques Prévert e Joseph Kosma cantata da Ives Montand.Completano la creazione, scene e costumi improntati ad un’essenziale linearità, rispettivamente firmati da Andrea Miglio e Anna Biagiotti. Fondamentale l’apporto delle luci di Marco Vignanelli e dei video di Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini.Dopo la prima rappresentazione di martedì 22 settembre, ore 20.00, "Le quattro stagioni" torna in scena tutti i giorni in cinque repliche: mercoledì 23 alle 20.00, giovedì 24 ore 20.00, venerdì 25 ore 20.00, sabato 26 ore 18.00, domenica 27 ore 16.30.Domenica 20 settembre alle 19 è in programma l’Anteprima Giovani riservata ai minori di 26 anni.con una assegnazione dei posti studiata appositamente per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all’interno dei luoghi di aggregazione, in attuazione delle disposizioni per contenere la diffusione della COVID-19.. Il programma di opera e balletto in forma scenica, è stato ridefinito tenendo conto delle regole anti-covid-19, per garantire la sicurezza di artisti, tecnici e spettatori.Dopo il balletto "Le quattro stagioni" ‘Autunno 2020’ prosegue con:dal 18 al 27 ottobre, nuovo allestimento in collaborazione con Circuito Lirico Lombardo (Teatro Sociale di Como/Aslico, Teatro Ponchielli di Cremona Teatro Fraschini di Pavia e Teatro Grande di Brescia), firmato da Graham Vick;dal 4 al 10 novembre, con la regia di Sofia Coppola e i costumi di Valentino, ma in una versione adattata alle restrizioni anti-Covid che saranno in vigore a novembre. Attenzione: La traviata in programma prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria dal 3 al 13 novembre è stata annullata. I biglietti acquistati prima del 12 agosto 2020 non sono validi per le recite riprogrammate dal 4 al 10 novembre 2020. Per maggiori informazioni contattare la Biglietteria del Teatro dell’Opera all’indirizzo ufficio.biglietteria@operaroma.it o al numero di telefono 0648160255.Nel rispetto del Decreto-legge “Cura Italia”,per i biglietti acquistati di spettacoli sospesi o annullati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede il rimborso tramite “l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione"(salvo ulteriori proroghe normative). Chi ha acquistato alla biglietteria dell’Opera di Roma potrà ottenere il voucher, che sarà valido per tutti gli spettacoli della Fondazione, consegnando i biglietti al botteghino del Teatro entro il 30 settembre 2020. Chi ha acquistato i biglietti on line su Ticketone può richiedere il voucher di rimborso seguendo le procedure indicate sul sito https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/.Il programma fa parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama.