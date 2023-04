Roma, in teatro tra Pirandello e Lillo e Greg: ponte del 1° Maggio a tutto show

di Valeria Arnaldi

Fine settimana “lungo”, grazie alla Festa dei Lavoratori, il primo maggio, e ricco di eventi. Tra concerti, spettacoli, mostre e festival golosi, sono tanti gli eventi da segnare in agenda.



MUSICA. Si comincia domani con il concerto di Jeff Berlin, mentre venerdì tocca a Tiago Nacarato, giovane star della musica portoghese, che lo scorso ottobre ha conquistato il Premio Parodi “Albo d’oro internazionale”, e questa volta sarà sul palco con due ospiti speciali, Tosca e Joe Barbieri. Doppio appuntamento all’Auditorium della Conciliazione. Venerdì, la scena sarà per “History of a Legend – Michael Jackson”, con un cast di circa 40 artisti. Il giorno dopo, invece, per Joe Satriani.



TEATRO. Prende il via oggi e proseguirà fino al 14 maggio, al teatro Lo Spazio, la nuova edizione di “Mindie – Independent Minds Fest 2023”, rassegna di Musical Off. Primo appuntamento, “Si chiamava Faber” con Federico Sirianni. Al Teatro de’ Servi, il 29 e il 30, “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, per la regia di Luca Ferrini. Intanto, al teatro Olimpico prosegue il successo di Lillo e Greg con la commedia cult “Il mistero dell’assassino misterioso”.



MOSTRE. “Il Quirinale di Urbano VIII” è il titolo del percorso di visita dedicato ai luoghi e alle opere del Palazzo collegati alla figura del pontefice: disponibile dal 29 aprile al 23 luglio, ogni sabato e domenica. L’iniziativa rientra nell’ambito della mostra “L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini”, a Palazzo Barberini. A Palazzo delle Esposizioni, invece, a conquistare gli sguardi è “Vita Dulcis”, con lavori di Francesco Vezzoli in dialogo con archeologia e cinema. Tra le sorprese per il 1° maggio, la possibilità di visitare gratuitamente i principali siti archeologici della Soprintendenza Speciale di Roma: Terme di Caracalla, Arco di Malborghetto, Villa di Livia e Drugstore Museum. L’Istituto Vive propone anche appuntamenti per famiglie.

EVENTI. Dal 29 aprile al 1° maggio, al Roma Pratibus District, “Roma è gelato”, kermesse sulle eccellenze del gelato, appunto. E, nelle stesse date, all’Appia Joy Park, “Hippie Market”.

