Roberto Bolle si trasforma in Cupido: la proposta di matrimonio sul palco dell'Arena di Verona

Non si aspettava una proposta di matrimonio Nicoletta Manni, o almeno la prima ballerina della Scala non si aspettava che il suo fidanzato e collega Timofej Andrijashenko si mettesse in ginocchio davanti a migliaia di persone all'Arena di Verona come invece è successo ieri sera al termine di «Bolle and Friends».

Leggi anche > Milano, Gioele Dix legge la Bibbia al Castello: «Draghi e Mattarella? Sono Mosè e Aronne»

Proposta di matrimonio, all’arena di Verona, dopo aver ballato insieme il pas de deux tratto da Romeo e Giulietta. Credo che una vetta di romanticismo tale sia ineguagliabile.

Che belli ✨



pic.twitter.com/NoRPAuL1Tn — Nah 🌸 (@nah96nah) July 21, 2022

Come nelle migliori favole

D'altronde non poteva che succedere a Verona, città dell'amore forse più famoso della letteratura, quello fra Romeo e Giulietta. E proprio il duetto di Romeo e Giulietta hanno ballato ieri sera Timofej e Nicoletta. Alcuni altri numeri di danza e poi, agli applausi finali, Roberto Bolle ha accompagnato ad una ad una le ballerine davanti al pubblico. E proprio come nelle migliori favole, quando è stato il turno di Nicoletta, l'ha lasciata sola per la proposta da sogno. Nel frattempo è arrivato Timofej che si è inginocchiato con tanto di anello, lei lo ha baciato e il pubblico è impazzito.

Serata unica

«All'inizio non ho capito cosa stava succedendo - ha raccontato lei all'Ansa -. Mi sono girata, pensavo fosse venuto a prendermi per riportarmi al posto, poi ho visto che si è inginocchiato. Per me era già una serata speciale perché danzavamo il duetto di Romeo e Giulietta a Verona, all'Arena. Già così era qualcosa di unico. Poi ho scoperto che ero l'unica a non sapere».

Lo zampino di Roberto Bolle

Ci sono voluti un paio di mesi per architettare tutto, e soprattutto c'è voluto Roberto Bolle. «La prima volta che sono andato a informarmi per l'anello era maggio - ha raccontato il ballerino -, non pensavo a una proposta del genere, poi parlando con Roberto mi ha chiesto se volevo fare questa cosa all'Arena. All'inizio ho titubato poi mi sono detto che era un'occasione unica da prendere». E allora è iniziata l'operazione di 'spionaggio'. Timofej ha chiamato tutta la famiglia, inclusi i genitori di Nicoletta, con cui è fidanzato da sette anni e convive da sei. Ha mandato i suoi genitori a ritirare l'anello a Milano e se lo è fatto dare «senza che lei vedesse». Poi lo ha passato a Roberto Bolle, che lo ha affidato a uno dei tecnici dello spettacolo, che è anche il fratello di Nicoletta. Lui lo ha nascosto sulla base di una delle luci del palcoscenico da dove poi Timofej è andato a prenderlo all'ultimo momento. Dopo aver danzato il duetto di Romeo e Giulietta ha dovuto aspettare gli ultimi numeri degli altri ballerini e gli applausi finali, prima di inginocchiarsi e fare la proposta: «Il tempo era rallentato, mi è sembrato che non finisse mai, fino a che - ha concluso - ho visto gli occhi di Nicoletta che mi guardava».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA