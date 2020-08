di Paolo Travisi

Così Rossi che più Rossi non si può, è il titolo dello show di Riccardo Rossi, che sabato 8 agosto torna con la sua comicità, sul palcoscenico de Le Terrazze Live, la manifestazione estiva della capitale, dove il filo conduttore è la risata. Uno spettacolo, in cui il comico romano, sintetizza 20 anni di carriera, "raccoglie le mie esibizioni dal vivo, dove ho messo gli highlights dei miei spettacoli e di quello che ho passato nella mia vita che piace molto al pubblico" racconta Rossi a Leggo.



"L'atteggiamento nei confronti della platea Covid, per così dire, è diversa dal passato perché se nella normalità il teatro fosse semivuoto, sarebbe un fiasco, invece oggi devi ritenerti felice, perché bisogna sempre evitare gli assembramenti. Spero veramente che questo periodo finisca presto e che torni presto l'assembramento" dice ancora Rossi parlando del cambiamento nel rapporto col pubblico in questa fase di distanziamento sociale.



Dopo 20 di sketch, sono tanti i monologhi scritti ed interpretati da Riccardo Rossi, tra questi il rapporto con l'inglese. "20 anni fa quando andavi a Londra se non parlavi in perfetto inglese non si sforzavano di capirti, oggi sono io a vendicarmi quando mi chiedono della Scalinata di Trinità dei Monti chiamandola "spanish steps", rispondo I don't know.



