Queen at the Opera, show sinfonico con i classici della band: «Ma non vogliamo competere con Freddie Mercury»

di Valerio Di Marco

I Queen reinterpretati in chiave sinfonica. È questa l’essenza di Queen at the Opera, imponente show multimediale basato sulle canzoni della leggendaria band guidata da Freddie Mercury. Una formazione rock di quattro elementi affiancata da un quintetto vocale, incluso un soprano, e un'orchestra di venti musicisti per riproporre i più grandi capolavori di uno dei gruppi più amati di sempre, da We Are The Champions a Radio Ga Ga, da Bohemian Rhapsody a We Will Rock You, da Another One Bites The Dust a The Show Must Go On. Il tutto impreziosito da un visual show da colossal hollywoodiano. Il nuovo tour dello spettacolo, che ha esordito nel 2015 e ottenuto sold-out in Italia e all'estero, si intitola Phoenix e prenderà il via con le due date di giovedì 1 e venerdì 2 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma, per poi proseguire da gennaio in tutta Italia. Ce ne parlano Luca Marconi e Valentina Ferrari, due dei cantanti presenti in line-up.

Come nasce l’idea di reinterpretare i Queen in chiave sinfonica?

«Il padre del progetto è il produttore e direttore artistico Simone Scorcelletti, che è un fan dei Queen fin dalla tenera età e ci ha contagiato tutti con la sua passione. Il fatto di rivisitarli in chiave classica ci dà la possibilità di arricchire gli arrangiamenti e mettere in risalto alcuni aspetti della loro musica che magari in una formazione a quattro potevano risultare un po' sacrificati; anche perché i Queen assommavano molti stili e influenze diversi. Negli anni lo spettacolo è cresciuto e lo show che proponiamo oggi è frutto di una serie di aggiustamenti avvenuti nel tempo fino alla formula attuale, che appaga appieno sia noi che gli astanti».

Il pubblico infatti mostra di gradire

«Sì, la risposta è sempre stata fantastica, del resto questa musica ti dà la carica. In più lo spettacolo è molto interattivo, si crea sempre una forte empatia tra noi e la gente in sala, e nonostante duri molto, due ore e venti circa, finisce sempre in festa e gli spettatori paiono non averne mai abbastanza».

Le parti vocali di Freddie le cantate alternandovi tra voi?

«Sì, ma ci teniamo a sottolineare che nessuno di noi è un imitatore, anche perché in tal caso il confronto con Freddie sarebbe stato impietoso. Al contrario, ci mettiamo tutti del nostro, inclusi i musicisti, e il fatto che siamo in diversi a cantare ci dà la possibilità di variare il timbro, il che conferisce valore allo spettacolo e crea lo spazio per le interpretazioni personali, pur restando nel solco di un omaggio fatto con il rispetto dovuto. Siamo un gruppo con forti personalità ma distinte».

L’interesse per i Queen non si è mai sopito nel corso degli anni. Come vi spiegate questo appeal così trasversale tra le diverse generazioni?

«Il segreto è l'autenticità della loro musica, la grande componente umana. Le loro canzoni sono scritte col cuore e trasmettono un messaggio profondo e intenso. In più c'è da considerare la presenza di Freddie, che in qualche modo ha ridefinito la categoria del frontman col suo modo di comunicare col pubblico, veramente unico. Anche le nuove generazioni restano folgorate nonostante il tanto tempo passato, specialmente perché il livello medio della produzione musicale attuale è quello che è. A vederci vengono infatti sia i cultori dei Queen che giovani e bambini, ci sono spesso famiglie con i passeggini. Questa musica è emozione e mette d'accordo tutti».

Perché avete intitolato il tour Phoenix?

«Il nome è un riferimento alla Fenice che rinasce dalle proprie ceneri, esattamente come la rinascita dopo la pandemia, una specie di riscatto da parte del pubblico, che dopo due anni è affamato di questi eventi».

La prima di questo nuovo giro italiano si tiene nella Giornata mondiale contro l’Aids. È una cosa voluta?

«A dire il vero si tratta di una casualità. Però a questo punto c'è un significato in più».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 16:56

