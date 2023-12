Prima della Scala, in prima fila sul palco reale Segre, La Russa e Sala. Tra gli ospiti attesi Roberto Bolle e Pedro Almodovar

di Rita Vecchio

L’assolutismo in scena. Manca pochissimo per la Prima al Teatro alla Scala del Don Carlo, opera di Giuseppe Verdi che inaugurerà tra poche ore la stagione scaligera del Sant’Ambrogio milanese. Prima al Piermarini è sinonimo di polemica. Come quella di ieri sul palco reale, sembra essersi placata la discussione su chi delle dissidenti cariche politiche dovessero sedersi sulle poltrone d’onore.

La politica

Ci saranno, oltre al sindaco Beppe Sala e compagna Chiara Bazoli, il presidente del Senato Ignazio La Russa con la moglie, e la senatrice Liliana Segre con la figlia Federica Belli Paci. Per la senatrice è la prima volta sul palco reale.

Prima alla Scala, Giuseppe Sala nel palco reale con Liliana Segre e Ignazio La Russa: l'accordo dopo le polemiche

Si attendono il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Saranno presenti i sottosegretari alla Cultura Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi, il prefetto Claudio Sgaraglia, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il senatore a vita Mario Monti e il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone. Per la Rai, l’ad Roberto Sergio.

Interpreti

Sul podio, il Maestro Riccardo Chailly per la decima volta alla serata inaugurale del 7 dicembre. A interpretare i personaggi, ci saranno i già rodati scaligeri Francesco Meli nella voce del Don Carlo, Infante di Spagna, Anna Netrebko in Elisabetta di Valois, Michele Pertusi in Filippo II e Luca Salsi nel Marchese di Posa. Per la prima volta in Scala, Elina Garanca nella Principessa d’Eboli. Mentre Grande Inquisitore sarà interpretato da Jongmin Park che sostituirà Ain Anger il cui protrarsi della convalescenza lo costringe, si legge nel comunicato diramato dalla Sala, al ritiro. Jongmin Park era «già presente nel ruolo del Frate e che aveva sostenuto la parte del Grande Inquisitore al posto del collega indisposto durante le prove d’insieme». Protagonista del Don Carlo è anche il Coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi.

La versione scelta per la messa in opera dal maestro Riccardo Chailly è quella ridotta in quattro atti, nella redazione «più concisa e con più nerbo», per usare le parole dello stesso Verdi che aveva preferito questa che presentò proprio alla Scala nel 1884 a quella iniziale, in cinque atti, con balletto, presentata in prima battuta all’Opéra l’11 marzo 1867.

Tra velluti e broccati, tessuti tipici del ‘500, saranno l’alabastro e colori nero e oro, simbolo di ricchezza e di potere, gli elementi cardini che la regia di Lluís Pasqual e lo scenografo Daniel Bianco hanno pensato in scena.

I biglietti

Il costo dei biglietti per la Prima, andati esauriti, da 3.200 a 130 euro (144 loggionisti, in coda da due giorni, hanno potuto comprare il biglietto a 50 euro).

Gli ospiti

Del mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, ci saranno il soprano Raina Kabaivanska (che è stata Elisabetta nel Don Carlo 1964 con Gabriele Santini e nella rappresentazione del 1969 con Claudio Abbado), Ornella Vanoni e Patti Smith, Natalia Aspesi e Corrado Augias. Vari direttori dei più grandi teatri italiani ed esteri e con loro gli ex sovrintendenti del Teatro alla Scala Carlo Fontana e Alexander Pereira. Accanto al sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, le étoile Nicoletta Manni e Roberto Bolle. Ci saranno anche il regista spagnolo Pedro Almodóvar e l'attore francese Louis Garrel.

Diretta Rai e Prima diffusa

La diretta tv sarà trasmessa su Rai1, la diretta radiofonica su Radio3 dalle 17:45. A condurre la diretta, ci saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa. «Un Don Carlo mai visto», per la prima volta Rai Cultura riprende in 4K. Per la Prima diffusa, invece, saranno circa 10mila i posti disponibili con oltre 35 sedi di proiezione nella città di Milano, «confermando Prima diffusa un grande progetto di inclusione culturale».

La durata

L'opera inizierà alle ore 18. Saranno quattro atti con due intervalli di 30 minuti, il primo dopo la fine dell'ATTO I (alle ore 19:05, circa), il secondo dopo l'Atto II (alle 20:10, circa). Quarto e Quinto Atto dureranno circa un'ora e venti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 16:04

