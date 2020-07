Milano, caccia al nuovo direttore del Piccolo Teatro, il sindaco: «Approfondire altre candidature»

Dopo la nuova fumata nera del cda di ieri per la scelta del nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano per la designazione del direttore che prenderà il posto di Sergio Escobar, in uscita il 31 luglio, il sindaco Giuseppe Sala ha lanciato un appello. Cerchiamo anche fuori dai designati.

«Ringraziando il Cda per il lavoro ad oggi fatto, ritengo sia opportuno un approfondimento ulteriore delle candidature e dei progetti presentati, possibilmente anche considerando altri candidati». Sala ne ha parlato in un post sulla sua pagina Facebook. «Il tempo necessario per fare una scelta consapevole e responsabile non è mai tempo sprecato, semmai è tempo prezioso impegnato per garantire il miglior futuro possibile al teatro italiano a cui è attribuita la missione di essere Teatro d'Europa», ha aggiunto. Il Piccolo Teatro Milano, ha osservato infine il sindaco, «rappresenta e incarna Milano e l'Italia in Europa e nel mondo, come ha riconosciuto il governo con il conferimento dell'autonomia nel 2016. Nel rispetto di questo statuto speciale del Piccolo la scelta del suo futuro assetto di direzione, gestionale e artistica, deve poter individuare la figura o le figure più adatte a raccogliere l'eredità dei direttori che hanno saputo garantire tanti anni così importanti di storia teatrale e culturale», ha concluso.

I candidati sono Filippo Fonsatti, Antonio Calbi, Marco Giorgetti, Rosanna Purchia. Domani nuova riunione del consiglio di amministrazione. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 17:17

