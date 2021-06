Peppe Servillo per la Festa della Cultura: il festival di (e del) quartiere Ostiense-San Paolo: 28 anni in piazza

Per tre giorni - dal 2 al 4 luglio 2021 - il Parco della scuola “Principe di Piemonte” (San Paolo-Ostiense) a Roma ospiterà spettacoli di musica, danza, teatro e allestimenti di mostre e arti figurative aperti gratuitamente al pubblico.

È l’appuntamento con la Festa della Cultura, promossa e organizzata - da 28 anni - dall’associazione culturale Controchiave e manifestazione inserita nel calendario dell’Estate Romana.



Tra gli artisti di strada, musicisti, attori, danzatori, writer e bande popolari, molti i nomi di spicco come Laura Lala con il concerto “Il Coraggio”, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite con “Il resto della settimana” e Carlina Torta con “A cercare assieme i fiori”.



La Festa per la Cultura, in tutti questi anni ha saputo e sa far emergere nuove potenzialità artistiche, creando linguaggi innovativi, cercati attraverso la costruzione di una rete di relazioni con associazioni e realtà attive sui territori. L’intento è quello di sempre: rivendicare nuovi spazi progettuali per una cultura che nasca dalle radici del territorio e da chi lo vive giorno per giorno.



ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA

Roots Magic, la loro musica attinge a due estremi della tradizione musicale Afro-Americana. Dal Blues profondo e ancestrale di Charlie Patton, Skip James e Blind Willie Johnson verso il “Jazz Creativo” degli anni Sessanta e Settanta.



Peppe Servillo, voce, accompagnato al piano da Natalio Luis Mangalavite, leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio de Giovanni intitolato “Il resto della settimana”. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri spagnoli a Napoli prima e dopo l’appuntamento con la partita degli azzurri.

A cercare assieme i fiori, lo spettacolo teatrale di e con Carlina Torta (musica composta ed eseguita da Riccardo Tesi) che ripercorre la vita della scrittice Clara Sereni (scomparsa nel 2018, tratte da alcuni suoi libri, scegliendo l’ottica delle donne.



Heavy sound, la loro musica ambisce ad unire la matrice nera della ritmica africana, ai movimenti melodici di connotazione europea. Gli arrangiamenti e le composizioni originali sono ispirate e influenzate da diverse culture musicali; dall’Avanguardia Jazz degli anni ’60 e ’70 alle tessiture poliritmiche dei tambores Batà della tradizione afro-cubana.



DOCUMENTARI

Proiezione dei docu-film “La nostra strada” di Pierfrancesco Li Donni, “Nimble Fingers” (Trailer italiano on Vimeo)



LIBRI, LABORATORI per bambini e ragazzi e tanto altro.

Il 10 luglio alle ore 21 Controchiave presenta al Mausoleo Ossario Garibaldino di Via Garibaldi, 29/A Roma lo spettacolo teatrale con musica dal vivo “La Romana Repubblica quanno er popolo diventò sovrano”.

IL PROGRAMMA su www.controchiave.it

