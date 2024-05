La figura di Pasolini incontra la stand-up comedy in «Generazione Pasolini» di Marta Bulgherini

di Redazione Web

«Generazione Pasolini» torna sul palco del Teatro Vittoria di Roma. Scritto e diretto da Marta Bulgherini con la stessa regista e Nicolas Zappa lo spettacolo andrà in scena dal 21 al 26 maggio. Un viaggio audace, irriverente, dissacrante, scanzonato che incontra l’avversione, la rabbia, la frustrazione (e non di meno la noia) per l’ignoto – o meglio per l’incomprensibile. E per la prima volta la figura di Pier Paolo Pasolini incontra la stand-up comedy.

Lo spettacolo

Bulgherini inizia ad iscrivere il suo viaggio cercando di raggirare quella personalità così debordante ed ingombrante che altro non è che Pasolini.

Così, quel Pasolini che inizialmente Marta aveva tentato di de-divinizzare, ora diventa quell’amico fedele – un po’ pedante e “sapientone” senza alcun dubbio; ma di certo umano. Non solo il Pasolini mito, ma il Pasolini uomo fatto anch’egli di contraddizioni, frustrazioni, dolore, rabbia, interrogativi irrisolti. Perché la sua non è affatto un’intellettualità attraverso cui trovare risposte manualistiche; ma attraverso cui interrogarsi probabilmente senza trovarne mai. Perché è nel dubbio, nell’interrogarsi, che nasce la vera Resistenza.

