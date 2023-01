Paola Minaccioni: «A teatro sono libera». In scena per 'L'attesa' con Anna Foglietta

di Alessandra De Tommasi

Da un palco teatrale all’altro: Paola Minaccioni torna in scena per “L’attesa” con Anna Foglietta (dal 3 febbraio a Mestre), dopo aver concluso il tour del monologo “Dal vivo sono molto meglio”. Interpreta Rosa, serva del ‘700 reclusa con la nobile Cornelia.

Qual è il tema centrale della storia?

«La libertà femminile: entrambe si vogliono liberare di una gravidanza non voluta, parlando non solo di maternità ma anche eros e amore».

Quanto è attuale?

«Molto: basta pensare alle donne che pensano di essere emancipate perché si mostrano nude sui social ma sono schiave del sistema o alla condizione femminile in Iran».

Che rapporto ha con il palco?

«L’ho conosciuto al liceo quando mi esibivo imitando i professori e non l’ho più lasciato. E nel 1994 al Teatro Valle sono rimasta folgorata proprio da L’attesa, ma non avrei mai immaginato di metterlo in scena».

Quanto si mette a nudo nel suo monologo?

«Lo considero una festa con amici, un flusso di coscienza comica che passa dalla stand up al cabaret, in cui racconto una storia di separazione, parzialmente vera, e faccio imitazioni di donne a cui chiedo aiuto, da Sabrina Ferilli a Giorgia Meloni».

Un ruolo che avrebbe voluto interpretare?

«Avrei dovuto fare il provino per il ruolo di Sabrina Impacciatore in The White Lotus, di cui avevo amato moltissimo la prima stagione ma ero a teatro e l’ho perso».

Pensa mai: “E se…”?

«I motivi per rimuginare ci sono, ma poi non campi più. L’unico modo di vivere è essere nel presente. Sarebbe frustrante paragonarti a un collega perché non sei lui».

Farebbe Call my agent – Italia, la serie già cult di Sky?

«Tutto quello che è autoironico e mi mette in gioco mi diverte quindi perché no?».

Cosa spera per il 2023?

«La pace, la fine dalla pandemia e della guerra e la trasformazione ecologica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 07:56

