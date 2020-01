Panariello, Conti e Pieraccioni tornano a Roma per il gran finale: appuntamento al teatro Brancaccio il 20 gennaio

Panariello Conti e Pieraccioni tornano a Roma a grande richiesta. Lunedi 20 gennaio saranno al Teatro Brancaccio (è la terza replica per il trio, dopo i due spettacoli da tutto esaurito, sempre al Brancaccio, il 2 e il 3 dicembre 2019).



Insieme sono un ciclone di pura energia, contagiosa e benefica. Ogni tappa de “Il Tour” è una serata speciale, una vera festa all’insegna della spensieratezza. Continuano a stupire in ogni città e in ogni teatro che calcano da tre anni a questa parte: il loro non è soltanto uno spettacolo da vedere, ma qualcosa di più. Sarà anche per questa ragione che i loro “numeri” sono da record: dal 27 al 31 dicembre solo a Firenze hanno fatto registrare 23 mila presenze e ben 130 mila, la scorsa stagione solo nel capoluogo toscano, in 19 repliche al Teatro Verdi e 17 al Mandela Forum.



Queste le date di Gennaio 2020 de “Il Tour” prodotto da Friends&Partners:





Bari (il 17, Teatro Team);

Roma (20, terza replica nella capitale)

