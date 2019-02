Arriva "Otto donne e un mistero" in anteprima nazionale al teatro Ciak

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In principio fu Huit Femmes, la pièce del francese Robert Thomas andata in scena la prima volta negli anni Sessanta, portata poi sul grande schermo da François Ozon con protagoniste Catherine Duneve, Fanny Ardant e Isabelle Huppert. Uno spettacolo di comicità noir tutto al femminile che nel nuovo allestimento, intitolato come il filme diretto da Guglielmo Ferro, sarà in scena in anteprima nazionale il 23 e 24 febbraio aldi via Cassia con un cast stellare, in cui spiccano(che ne ha curato anche la traduzione),(le altre sono Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume e Maria Chiara Dimitri).LEGGI ANCHE ANTONIO ORLANDO, DAL TEATRO A IL PRIMO RE con Matteo Rovere Tutto ruota attorno ad un omicidio che sconvolge l'armonia e i legami, veri o falsi che siano, di una ricca famiglia borghese poco prima di Natale: mentre ci si prepara a festeggiare, in una bella dimora di campagna circondata dalla neve, il padre Marcel viene trovato senza vita e a pugnalarlo a morte non può che essere una delle otto donne – appunto – che sfarfalleggiano in casa. La stessa che ha tagliato i fili del telefono, rendendo impossibile ogni contatto con l'esterno in un'epoca ancora ben lontana dall'avvento della telefonia mobile. «È una commedia corale, tutte le otto attrici hanno dei ruoli-chiave – racconta Caterina Murino, che interpreta Pierette, la sorella del defunto – è un testo un po' alla Agatha Christie ma, al di là, del giallo, vengono analizzati i rapporti umani. Se la prima parte può sembrare un po' frivola, poi viene sviscerato l'odio in seno alla famiglia e quello che viene fuori solo quando c'è un dramma, una tragedia, quando tutto viene sputato in faccia». Con la comicità noir tipica d'oltralpe, emergono quindi piano piano segreti, ambizioni ed egoismi insospettabili. «Quello al Ciak sarà una sorta di rodaggio – continua l'attrice – poi cominceremo la tournée che si concluderà il 17 aprile a Genova.»