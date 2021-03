Opera Roma, La Bayadère Divertissement, danza in streaming. Dal 7 marzo 4 appuntamenti web con la danza

''La Bayadère Divertissement" è il titolo del primo appuntamento in streaming gratuito con il balletto che l' Opera di Roma propone domenica 7 marzo alle 20.00 sul suo canale YouTube. Protagonisti gli allievi della scuola di Danza dell' istituzione musicale.

Altre tre coreografie si aggiungeranno nei prossimi mesi alla programmazione di "Teatro Digitale" dell' Opera di Roma. Gli spettacoli sono andati in scena nelle scorse stagioni con protagoniste le giovani stelle della danza. Domenica 11 aprile sarà la volta di "Concerto in Oro" di Alessandro Bigonzetti (2016), domenica 2 maggio "Sogno di una notte di mezza estate" di Alessandra Delle Monache (2014), domenica 6 giugno "Turnpike" di Mauro Bigonzetti (2019). "I titoli sono stati scelti dal vasto repertorio realizzato negli ultimi anni - spiega Laura Comi, direttrice della Scuola di Danza - titoli diversi dal punto di vista musicale, tecnico-stilistico, scenografico e per i costumi. Nei quattro balletti sono coinvolti i danzatori di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Nella formazione professionale dei nostri allievi, gli spettacoli sono una parte fondamentale. Salire in palcoscenico è un traguardo emozionante che i nostri ragazzi raggiungono insieme ai loro insegnanti».



La coreografia "La Bayadère Divertissement" su musica di Ludwig Minkus è stata creata a quattro mani dai maestri della Scuola di Danza Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, e presentata al pubblico in occasione del Saggio Spettacolo al Teatro Costanzi nel 2016. Suite con le danze più rappresentative del grande balletto del repertorio creato da Marius Petipa nel 1887, vede gli allievi dei corsi superiori impegnati in un complesso lavoro stilistico e interpretativo, con la partecipazione di un piccolo gruppo di allievi dei corsi inferiori. Ecco il trailer del balletto: https://www.youtube.com/watch?v=EJB4Civzwxw

Segui lo streaming domenica 7 marzo alle 20.00: https://www.youtube.com/watch?v=60MfUne996I

Gli appuntamenti con la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Laura Comi su operaroma.tv proseguono con Concerto in Oro di Alessandro Bigonzetti su musiche di Schubert domenica 11 aprile alle 20.00, Sogno di una notte di mezza estate di Alessandra Delle Monache su musica di Mendelssohn domenica 2 maggio alle 20.00, Turnpike di Mauro Bigonzetti su musica di Bach domenica 6 giugno alle 20.00.

Per assistere agli streaming gratuiti, basta collegarsi a operaroma.tv, il canale YouTube ufficiale del Teatro dell’Opera di Roma: https://www.youtube.com/user/operaroma .

