Opera di Roma, l'Aida alle Terme di Caracalla inaugura la stagione estiva

La nuova stagione estiva di opera e balletto del Teatro dell’Opera di Roma, inizia giovedì 4 luglio (ore 21.00) con il ritorno dell’Aida di Verdi, uno spettacolo simbolo degli allestimenti nell’antico scenario delle Terme di Caracalla e perciò molto atteso dal pubblico romano e dai turisti. Fin dalla prima rappresentazione all’aperto nel 1938 e poi, dopo l’interruzione dovuta alla guerra, dal 1945, la presenza dell’opera di Verdi è stata infatti pressoché ininterrotta nelle stagioni estive fino al 2011.

“Per gli spettacoli all’aperto nei grandi spazi di Caracalla, – ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes – tra il fascino delle rovine e il fresco delle notti romane, abbiamo puntato, come nelle estati trascorse, a titoli di grande richiamo e al tempo stesso ad allestimenti di qualità. Sul palcoscenico archeologico, che non manca di conquistare la platea di circa 4500 spettatori, fra turisti e romani che lo riscoprono ogni anno, ritorna così Aida, un titolo molto amato e legatissimo allo spazio delle antiche Terme. La scommessa di questo nuovo allestimento, affidato a un regista raffinato come Denis Krief, sta nel fare rivivere la chiave intima della vicenda, accanto ai suoi aspetti maestosi e celebrativi. Ritornano poi La traviata e il balletto con Romeo e Giulietta e accanto ad essi molti altri appuntamenti extra di grande valore artistico. Offerte diverse accomunate dalla qualità: questa mi sembra la chiave che ci ha permesso l’anno scorso di raggiungere 92.220 spettatori, un record che vorremmo superare quest’anno”.che comprendono le due opere, il balletto e numerosi extra con un’offerta di eccellenza, ma nello stesso tempo aperta a un larghissimo pubblico, com’è nella tradizione delle stagioni estive del Teatro dell’Opera di Roma. Aida avrà un nuovo allestimento diretto da Jordi Bernàcer con regia, scene, costumi e luci di Denis Krief che ha spiegato: “Ho fatto la scelta di non ignorare l’Egitto per queste rappresentazioni di Caracalla, conoscendo la tradizione interpretativa di questa storia in quel luogo e non volendo quindi deludere il pubblico che si aspetta l’Egitto. Allo stesso tempo ho cercato di non contaminare i momenti più di circostanza con quelli ben più lunghi e numerosi d’intimità umana, di conflitti psicologici acuti e profondi. Insomma ho voluto evitare la parte più folkloristica e circense di queste tradizioni interpretative, evitando i vari Dumbo ed altri zoo animaleschi. Penso sinceramente che Aida abbia più scene intime che grandiose”.: Vittoria Yeo e Serena Farnocchia (5, 7, 13, 31 luglio e 3 agosto) ad Aida, Alfred Kim e Diego Cavazzin (5, 7, 13, 24, 31 luglio e 3 agosto) a Radamès, Judit Kutasi e Silvia Beltrami (5, 7, 13, 31 luglio e 3 agosto) ad Amneris, Adrian Sâmpetrean e Alessio Cacciamani (5, 13, 18, 24, 31 luglio e 3 agosto). Con Marco Caria si alterna nel ruolo di Amonasro Andrii Ganchuk (5 e 7 luglio) che, come Domingo Pellicola (Un messaggero) e Rafaela Albuquerque (Gran Sacerdotessa), fa parte di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Il Coroè diretto dal maestro Roberto Gabbiani. La coreografia di Giorgio Mancini è interpreta dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo la “prima” di giovedì 4 luglio, Aida di Verdi sarà replicata venerdì 5, sabato 6, domenica 7, venerdì 12, sabato 13, giovedì 18, mercoledì 24, mercoledì 31 luglio e sabato 3 agosto. Tutte le rappresentazioni inizieranno alle ore 21. L’opera avrà i sottotitoli in italiano e in inglese.Anche quest’anno proseguiranno, secondo le consuete modalità, gli appuntamenti alle Terme di Caracalla con le “Lezioni di Opera” tenute dal maestro Giovanni Bietti.La lezione relativa ad Aida si terrà giovedì 4 luglio alle 19,15.I biglietti per la stagione estiva 2019 sono in vendita alla biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma.Per informazioni: