Novara capitale della danza artistica

Stasera alle 20:30 presso il Teatro Coccia avrà luogo il Gran Galà di chiusura del Festival della Danza di Novara, che, come lo scorso anno, vedrà la partecipazione di numerosissimi e prestigiosi ospiti: Carla Fracci, Luciana Savignano, Lorella Cuccarini, Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Gheorghe Lancu, Mauro Astolfi, Kledi Kadiu, Virna Toppi, Claudio Coviello, Bruno Vescovo, Kristina Grigorova, e moltissimi altri.



Degna chiusura di un vero e proprio Festival che ha portato nella città di Novara i più grandi nomi della danza nazionale e internazionale. Il progetto nasce dalla volontà dell’associazione Dance Hall di promuovere e diffondere la cultura della danza e dell’arte coreica. Il Festival è articolato su differenti fasi: concorso, spettacolo ospite, open class, lezioni/audizioni a numero chiuso e gran galà di chiusura. Il “Novara Dance Experience” è una co produzione tra Francesco Borelli e la Fondazione Teatro Coccia, realizzato in collaborazione con Il Comune di Novara e la LILT Novara Onlus, la lega italiana per la lotta contro i tumori. Sabato 15 Giugno 2019, 14:33

