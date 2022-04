«Non ti pago», Eduardo De Filippo sbarca a Londra: il Gruppo Teatro italiano torna in scena per beneficenza

Eduardo De Filippo sbarca a Londra con la sua commedia esilarante «Non ti pago». Il Gruppo Teatro di Londra, torna con l'appuntamento, ormai, fisso e da non perdere per tutta la comunità italiana della capitale britannica. Uno spettacolo in tre serate, dal 4 al 6 maggio, che ha scopo benefico.

Ad interpretare questa storia surreale sarà ancora una volta la compagnia Gruppo In-Stabile, costituita nel 2011 da Mariano Bonetto. La commedia mescola sfumature di superstizione e credenze popolari in una Napoli antica, che rimane però attuale.

TRAMA

La storia ruota intorno a una vincita milionaria al lotto, con colpi di scena, rivalse, proteste e gesti esasperati che si inanellano in un crescendo che fa sorridere ma anche riflettere. Ferdinando Quagliuolo, gestore di un Banco Lotto appassionato del gioco ma eterno perdente, caccia di casa in malo modo Mario Bertolini, un suo impiegato innamorato di sua figlia Stella, che invece è sempre vincente. Ma il giovane annuncia di aver vinto addirittura una quaterna che, in sogno, gli ha dato proprio il defunto padre di Ferdinando, don Saverio. Ferdinando gli ruba il biglietto perché, a suo avviso, il padre ha semplicemente sbagliato persona: Bertolini infatti abita nell’ex appartamento dei Quagliuolo. Dopo una serie di colpi di scena la vicenda si concluderà con il classico lieto fine.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a charities e onlus che si occupano di infanzia abbandonata o di atleti con disabilità.

BIGLIETTI £13

PER ACQUISTARE RIVOLGERSI A:

MARIANO BONETTO

07760 411 123

tickets@gruppo-instabile.com

LIBRERIA ITALIANA

020 7240 1634

italian@esb.co.uk

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

020 7235 1461

giulia.maione.iic@esteri.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA