Monica Bellicci, in tournée per raccontare Maria Callas: «Mi rivedo in lei»

'Divina' sul palcoscenico e nella vita: Monica Bellucci. In tournée per rivestire i panni di Maria Callas nello spettacolo "Lettere e memorie", ha rilasciato un'intervista a La Repubblica sottolineando la vicinanza con la protagonista. «Ha fatto di se stessa una donna bellissima, che nessuno poteva prendere in giro. Forte nelle scelte, coraggiosa rispetto ai tempi: ha divorziato quando in Italia era vietato, anche se lui si era preso tutto. Ha sacrificato infanzia e gioventù per la carriera, poi con Onassis ha scoperto la propria femminilità e ha voluto viverla pienamente».

Bellucci è fiera di vestire i panni di Maria Callas a teatro in uno spettacolo che sta avendo un enorme successo nel mondo. L'attrice ha svelato di essere molto timida e solo dopo 30 anni di esperienza al cinema ha deciso di buttarsi in una nuova avventura su un palco, dal vivo. «Ho una timidezza pazzesca - rivela -, anche se non sembra. Oggi ho l'esperienza di trent'anni di cinema. Avevo già avuto proposte, stavolta ho detto: lo faccio. È iniziata come una cosa piccola al Teatro Marigny, 450 posti, a Parigi. Poi mi ha chiamata il direttore di Spoleto. L'ho portata in Grecia con l'orchestra, andrò a Istanbul, Londra, New York. Un progetto intimista va in una direzione che non avevo previsto».

Spesso vittima di critiche, l'attrice e modella ha anche raccontato del suo rapporto altalenante con i media, cambiato nel tempo. «All'inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un'immagine predefinita, ci si aspettavano cose che non ero ancora in grado di dare. Ho avuto giudizi feroci, ma avevano ragione, avevo molto da migliorare.

Fino ad arrivare al successo: «Ho vissuto la vita che mi sono scelta. Nei pro e nei contro. Da giovane volevo andarmene dalla provincia. Il lavoro mi ha permesso di viaggiare. Il cinema era un mondo impenetrabile. Nella vita le cose succedono, per caso, poi con lo studio sviluppi le qualità».

Oggi, a 57 anni, l'attrice è consapevole delle sue scelte: «Scelgo ciò per cui vale la pena alzarsi e lo insegno alle mie figlie. Questo lavoro è fatto di proposte che ti arrivano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 21:17

