Milano, la Cms Academy cerca nuovi piccoli artisti: al via le audizioni

La CMS Academy di Milano, che vede la Direzione Artistica di Fiorella Nolis, indice le audizioni per corsi accademici a numero chiuso, conciliabili con le scuole medie, il liceo e l’università. I corsi introducono alla conoscenza e formazione artistica su tre dimensioni, nelle discipline della danza, del canto e della recitazione sia tecnicamente che a livello disciplinare. Lo scopo è l’avviamento verso l’obiettivo professionale.

Le lezioni sono tenute da professionisti selezionati dal mondo del musical e dello spettacolo, i quali, oltre che insegnare, hanno la possibilità ed il compito, di trasmettere agli allievi la passione, l’amore per il teatro e i segreti dello “stare sul palco”, grazie all’inserimento nella “Piccola Compagnia”, fondata nel 2011. Gli allievi della CMS Academy e della Children’s Musical School che vengono selezionati nel tempo per farne parte, partecipano a manifestazioni e competizioni di prestigio e, soprattutto, sono impegnati nella messa in scena di spettacoli, come Shrek The Musical , Annie e Il Mago di Oz, che sono stati inseriti nella rassegna “Manzoni Family” della stagione Teatrale del Teatro Manzoni e in cartellone al Teatro Nuovo di Milano.

La CMS Academy ha sede a Milano, zona Porta Romana. Esiste un terzo corso di approfondimento Academy che si svolge il Sabato ed è indicato per gli allievi più appassionati e motivati della Children's Musical School di età compresa fra gli 8 e i 12 anni. La CSM Academy è nata nel 2009, in un'epoca in cui le scuole di musical a Milano non esistevano ed erano presenti solo un paio di accademie di musical indirizzate ai maggiorenni. Considerata la precarietà che il settore teatrale ha dimostrato durante la pandemia, è fondamentale che la formazione di un giovane adulto includa, oltre gli studi artistici, una solida formazione di studi classici.

È da questo ragionamento che nasce la CMS Academy, una scuola per giovani performer unica nel suo genere in quanto permette di conciliare le scuole tradizionali con la preparazione artistica professionale. Non si tratta di un paio di anni di formazione, bensì si punta su un percorso di studi a lungo termine che cresce e si evolve insieme all’allievo. Vengono messi a disposizione dei giovani, gli strumenti e le opportunità necessarie per imparare il linguaggio dello spettacolo, non solo in sala prove ma calcando in prima persona le tavole del palcoscenico. Esprimersi attraverso le tre arti del musical diventa quotidianità come leggere e scrivere.

Si può accedere alle audizioni della CMS Academy dagli 11 ai 20 anni.

Oltre gli esami interni di verifica e le simulazioni di audizione, durante la formazione vi è la preparazione dei grade e il conseguimento del diploma Lcm in Music Theatre Performance rilasciato dal London College of Music, storica struttura universitaria britannica di prestigio fondata nel 1887 ed attualmente facoltà delle Arti della University of West London. Si studiano circa 7 ore la settimana. I ragazzi che vengono ulteriormente selezionati per prendere parte alla “Piccola Compagnia” aumentano considerevolmente l’attività nei periodi in cui è previsto il debutto delle produzioni. Tutti i ragazzi vengono coinvolti in spettacoli, concorsi e attività organizzate dalla scuola, come ad esempio il Talent della CMS Academy che quest’anno sbarca al Teatro Oscar il 18 Marzo e 27 Maggio dopo il successo dell’edizione WEB dello scorso anno. La CMS Academy ha sede a Milano, zona Porta Romana. I corsi Academy attualmente sono due: 11/13 anni e 13/20 anni.

Esiste un terzo corso di approfondimento Academy che si svolge il Sabato ed è indicato per gli allievi più appassionati e motivati della Children’s Musical School di età compresa fra gli 8 e i 12 anni.

Dai 6 anni in su è possibile frequentare i corsi della Children’s Musical School, ai quali si accede senza prova di ingresso. Si tratta di corsi che hanno l’obbiettivo di porre le basi di disciplina necessarie per rendere possibile l’approccio tecnico alla danza, il canto e la recitazione.

La concentrazione, l’ascolto, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra sono valori

indispensabili per poter apprendere l’arte del teatro musicale. Queste classi sono il nostro vero e proprio Vivaio.

Oltre che nella sede principale di Porta Romana, i Corsi della Children’s Musical School si svolgono anche nella sede di Piazza Firenze.

Le lezioni sono tenute da professionisti selezionati dal mondo del musical e dello spettacolo. I nostri docenti, oltre che insegnare, hanno la possibilità ed il compito di trasmettere agli allievi la passione, l’amore per il teatro e i segreti dello “stare sul palco”. Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto nel nostro team nomi del calibro di: Roberto Colombo, Luca Spadaro, Ilaria Suss, Benedetto Lo Buglio, Stefania Pepe, Daniele Cauduro, Denise Ponzo, Pasquale Girone e tanti altri. Gli insegnanti ruotano continuamente ma lo standard dei docenti che proponiamo da sempre è molto alto.

Mission finale della scuola è di preparare dei giovani adulti completi artisticamente, che hanno dimestichezza con lo stare sul palco grazie ad un curriculum ricco di esperienze artistiche formative. Ragazzi con una notevole formazione culturale, pronti per immergersi con successo nel mondo del lavoro.

La “Piccola Compagnia”, fondata nel 2011, è il fiore all’occhiello della scuola. Gli allievi della CMS Academy e della Children’s Musical School che vengono selezionati nel tempo per farne parte partecipano a manifestazioni e competizioni di prestigio e, soprattutto, sono impegnati nella messa in scena di spettacoli, come Shrek The Musical , Annie e Il Mago di Oz,che sono stati inseriti nella rassegna “Manzoni Family” della stagione Teatrale del Teatro Manzoni e in cartellone al Teatro Nuovo di Milano.

Info e prenotazioni: iscrizionicms.musicalschool@gmail.com

