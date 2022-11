Max Giusti, tutto esaurito per l'ultima replica del Marchese del Grillo. Tra il pubblico presenti anche i figli

Max Giusti è andato in scena per l'utima volta, per questa stagione, con il Marchese del Grillo, registrando il "tutto esaurito" al Sistina. Una serata speciale per l'attore che si è esibito anche davanti alla sua famiglia, alla moglie e ai due figli a cui ha dedicato l'ultima messa in scena della commedia portata al successo da Alberto Sordi.

Nelle storie di Instagram di Max si vedono alcuni pezzi dello spettacolo e tra i filmati spicca quello postato dall'attore, ma presumibilmente registrato dalla moglie, che inquadra il palco nel momento del saluto finale e dei ringraziamenti, spostandosi poi verso due ragazzi, i figli della coppia. La presenza dei giovani a teatro e per uno spettacolo come il Marchese del Grillo è un segnale importante, che mostra come i grandi successi del passato possano tranquillamente incontrare le nuove generazioni.

Il marchese del Grillo è un film del 1981 diretto da Mario Monicelli. Portato al successo da Alberto Sordi è stato il secondo maggiore incasso nella stagione cinematografica italiana 1981-82 con quasi 12 miliardi di lire. Rivisto, reinterpretato e messo in scena da altri attori, la storia del Marchese romano continua ad appassionare. Complice la bravura di Max Giusti, gli spettacoli al Sistina hanno registrato in più occasioni il "tutto esaurito". Lo stesso Max ha ringraziato il suo pubblico, ancora una volta sui social, ora l'appuntameno è per il 2023.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 11:22

