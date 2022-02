Max Giusti torna in teatro dal vivo con "Va tutto bene": le date dello spettacolo

Recita, canta, improvvisa, imita, racconta. Il talento poliedrico di Max Giusti torna di nuovo a teatro. Dopo il successo alla conduzione di Guess My Age – Indovina L'Età La Sfida, lo showman ripropone un grande classico della sua produzione per una serata di puro divertimento.

Leggi anche > Max Giusti, l'esultanza a Guess My Age dopo la vittoria di Berrettini all'Australian Open

Max Giusti.

Con all'attivo 250 repliche, tra applausi a scena aperta e sold out, Max Giusti riattraverserà l'Italia a partire dal Metropolitan di Catania il prossimo 19 marzo, con lo spettacolo "Va tutto bene". Un viaggio comico, giocoso e irriverente, un susseguirsi di monologhi e aneddoti che rimbalzano in un continuo ping pong fra ieri e oggi, un alternarsi fra ciò che è stato un tempo e la vita frenetica dei nostri giorni.

«Voglio godermi fino alla fine quest’ultima parte di tournée e per la prossima stagione sto preparando una grande sorpresa. Sperando che, appunto, vada tutto bene», racconta Max Giusti che nel suo spettacolo interpreterà l'italiano medio, a metà tra il critico, il polemico e il pigro, mentre cerca di far fronte al nuovo concetto di quotidianità tra il bombardamento sistematico di offerte online, il nuovo rapporto con i social e i tanti programmi di cucina che sono cominciati a fiorire nel palinsesto televisivo. Come reagirà Max Giusti a tutto questo? Semplice, con la consueta espressione a metà strada fra il sarcastico e lo scaramantico: "Va tutto bene".

Il calendario:

19-20 Marzo, Catania, Teatro Metropolitan h.17.30

26 marzo e 1 aprile Palermo, Teatro Al Massimo h.21.15

27-30-31 marzo e 2-3 aprile Palermo, Teatro Al Massimo h.17.15

22 aprile Cassino - Teatro Manzoni h. 21.00

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA