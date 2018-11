Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando ridere non fa bene solo al proprio cuore, ma anche a quello di tante persone che stanno attraversando un momento difficile. Sabato 8 dicembre, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Max Giusti sosterrà Dianova con il suo spettacolo “Va tutto bene”, uno show in cui il noto conduttore televisivo, imitatore e comico romano restituisce al suo pubblico uno spaccato verosimile dell’Italia di oggi, dei suoi cliché, paradossi e tendenze, delle sue ostentazioni, della finta retorica e dell’eterno confronto tra Nord e Sud. “Va tutto bene” è anche l’occasione per fare un bilancio tra passato e futuro, e man mano che lo show prosegue, nonostante il ritrovato ottimismo del Paese, si scopre che in realtà il suo titolo è ironico.Il ricavato della serata sarà devoluto ad un progetto finalizzato al reinserimento sociale degli utenti della Comunità di Palombara Sabina (Roma).Obiettivo della serata, in primis, è la sensibilizzazione sul tema della dipendenza, ponendo la lente di ingrandimento su un fenomeno trasversale e tristemente presente nella nostra società che è diventato quasi normale o addirittura tollerato; per questi motivi, Dianova vuole condividere una serie di riflessioni che, grazie anche ad una voce importante e influente come quella di Max Giusti, possano smuovere le coscienze e aumentare la consapevolezza sui rischi associati a questo problema. Sensibilizzazione che non si ferma alle parole: l’incasso dello spettacolo, infatti, sarà devoluto al progetto “Una ri-strutturazione per raggiungere l’in-dipendenza”, che prevede il rifacimento di un immobile di proprietà della Comunità Dianova di Palombara Sabina (Rm) per realizzare attività di housing sociale e reinserimento. Con questo progetto, Dianova intende strutturare un intervento proprio a sostegno della fase di reinserimento, in cui la persona deve riprogettare la propria vita al di fuori dalla Comunità (lavoro, casa, famiglia, relazioni) e consolidare una nuova identità non più legata al mondo della dipendenza.Dianova è un’associazione Onlus giuridicamente riconosciuta, nata in Italia nel 1984, che sviluppa programmi e progetti innovativi negli ambiti del trattamento delle tossicodipendenze e del disagio minorile attraverso la gestione di 5 Comunità Terapeutiche e 5 centri di Ascolto nelle regioni Lombardia, Marche, Lazio, Campania e Sardegna. Nel Lazio è inoltre presente una struttura per minori in condizione di disagio, “La Villa”. Tutte le strutture sono accreditate e convenzionate con gli enti di riferimento ed accolgono annualmente oltre 400 persone. Dianova Italia aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti (America, Asia, Africa ed Europa), possiede lo "Statuto Consultivo" del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) in materia di educazione, giovani e tossicodipendenze ed è membro ufficiale dell’UNESCO.