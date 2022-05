Max Angioni al Manzoni: «Ebbene sì, sono un miracolato»

Si fa presto a dire miracolato. Però, se in un amen si passa da animatore per bambini a Italia's Got Talen, Zelig, Lol, Le Iene, da qualche parte una bacchetta magica ci sarà... Miracolato si intitola l'one man show di Max Angioni, 31 anni da Como, che sarà al Manzoni il 18, 31 maggio e 1° giugno.



Max, davvero lei è un miracolato?

«Devo essere sincero? Sì. La mia gavetta l'ho fatta, solo che è stata veloce. Sono passato lo scorso anno a Italia's Got Talent, era il momento giusto, perché il successo è piovuto tutto addosso. A fine 2021 ero al ventennale di Zelig su Canale 5».



Ci crede ai miracoli?

«Più che crederci, mi hanno sempre affascinato. Durante il lockdown mi sono messo a leggere il Vangelo. Ho scoperto che il primo miracolo di Gesù è stato cambiare l'acqua in vino. Per me, giovane cresciuto con i supereroi tipo Avengers al cinema il superpotere, dunque il miracolo, è una cosa più spettacolare, più bulla. Ho costruito su questo la mia prima gag».



A marzo era a Lol su Amazon, programma cult.

«Catapultato tra fuoriclasse come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Mago Forrest. A Guzzanti per timore non ho mai rivolto la parola».



Qualcuno l'ha pure bullizzata...

«Ma no, sembrava che Forrest lo facesse. In realtà mi ha dato un ruolo e l'ho accettato, ero l'ultimo arrivato».



Cosa porta al Manzoni?

«Tre tipi di microfono, oggetti che tengo segreti sennò svelano le gag e un giubbotto di pelle. Se non si mette a far caldo».



Dopo il teatro cosa la aspetta?

«Altro teatro e poi, chissà, una serie tv. Mi piacerebbe scrivermela».



Lei è comasco e vive a Como: che rapporto ha con Milano?

«Milano è la grande chance lavorativa, ma una città che ho sempre amato. Amo l'Arco della Pace e Parco Sempione».



Comico: come l'hanno presa a casa?

«I miei mi hanno sempre detto di fare quello che mi sentivo. Per poco tempo ho fatto l'attrezzista su set cinematografici. Ma in definitiva ho sempre cercato di fare l'attore. Non ho una storia del tipo: sono riuscito contro tutto e tutti. Davvero, se sono qui è per merito loro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 08:07

