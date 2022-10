Massimiliano Dona arriva a teatro e racconta "trucchi e trappole" del supermercato

Debutta lunedì 17 ottobre alla Sala Umberto di Roma lo spettacolo di Massimiliano Dona 'Voi lo sapevate? Dal supermercato al metaverso'. Il presidente di consumatori.it, attivo divulgatore sui social e content creator da oltre 400 mila follower porta sul palco, prima a Roma (17 ottobre - Sala Umberto) e poi a Milano (7 novembre - Teatro Litta), un racconto ironico e sagace su trappole, trucchi e falsi miti del supermercato.

Dal marketing dello scaffale alle promozioni, passando per il posizionamento dei prodotti e la shrinkflation, che tanto fa arrabbiare i consumatori: in un viaggio tra i consumi dal negozio fisico a quello virtuale, la tappa finale non può che essere il Metaverso, spazio sempre più reale nelle nostre esperienze di consumatori.

Il tutto con il linguaggio divulgativo che Dona, dopo anni di esperienza televisiva nei programmi di servizio come Mi manda Raitre, La vita in diretta, Agorà, oggi utilizza sempre più nella sua community di Superconsumatori su Instagram, TikTok e Telegram. Tra uno sketch e l'altro, l'accompagnamento del gruppo musicale pop-swing 'Musica da Ripostigliò. I testi sono di Massimiliano Dona con Matteo Grandi e Alessio Giannone (Pinuccio di 'Striscia La Notizià). La regia è di Patrizio Cigliano, in collaborazione con Claudia Genolini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA