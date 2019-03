Marco Marzocca: «Con Ariel, il filippino cult per il teatro Ciak», a Roma dal 28 marzo

Ariel, il filippino combinaguai inventato da Marco Marzocca, è pronto per tiornare in scena - da giovedì - nello spettacolo Ciak signo’.

Ariel è il suo personaggio più famoso.

«Sì, è nato per caso, ma è i diventato una maschera, un Arlecchino moderno, che piace a grandi e piccini. Questo spettacolo, nel quale mi affianca Stefano Sarcinelli, è per famiglie, senza parolacce o volgarità. Ci inorgoglisce, perché non è facile trovare uno spettacolo comico pulito».

I filippini sono felici di come li rappresenta o qualcuno si è sentito offeso?

«No, sono tutti molto affettuosi con me. Solo una volta una ragazza mi scrisse disapprovando quelll che considerava una caricatura. La invitai a a teatro, promettendo che avrei eliminato qualunque cosa avesse trovato offensiva. Venne, e finì per ringraziarmi. Perché io metto in evidenza le caratteristiche positive di questacomunità, la più affine alla nostra indole latina tra quelle orientali. Ariel alla fine è un vincente».

Il titolo che richiama il nome del teatro, è un caso?

«No, il titolo originale è Ciao signo’, ma in questo caso abbiamo voluto fare un omaggio. Io sono cresciuto in questa zona e ricordo quando era ancora un cinema».

Lei aveva anche una farmacia sulla Cassia.

«Sì, fino al Duemila ho continuato a lavorare anche come farmacista, nonostante facessi già tv, quando poi ho cominciato a recitare in Distretto di polizia ho deciso di dedicarmi al mondo dello spettacolo e ho venduto».

Da una decina di anni vive in America: le manca Roma?

«No perché ci torno spessissimo, mi sono trasferito per dare maggiori opportunità ai miei figli, ma non potrei mai vivere lontano dalla mia città e dal mio Paese».

Progetti?

«Due, entrambi con Sarcinelli. La commedia Due botte a settimana, per il 2020, dove interpreto più personaggi, poi un programma tv, di Rai Premium, per l’autunno, sulla storia dello sceneggiato e la fiction Rai, in cui intervisteremo chi ci ha lavorato, per farci raccontare qualche curiosità, e andremo a vedere se all’epoca ci sono state parodie».

Fiction o film all’orizzonte?

«Per ora no. A dirla tutta, sto aspettando un regista che mi scritturi per fare il cattivo o una parte drammatica».



“Ciak signo’”, con Marco Marzocca (foto) e Stefano Sarcinelli, daL 28/03 al 7/04 Teatro Ciak, via Cassia 692,

biglietti 25 euro. Info 06.33249268 Ultimo aggiornamento: 09:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA