Marco Bazzoni: «In scena nessun personaggio, sarò per la prima volta me stesso»

Diventato celebre per i suoi personaggi tv di BAZ il lettore multimediale ed il cantante autoriferito Gianni Cyano, l’artista sardo Marco Bazzoni presenta uno spettacolo dove “si toglie la maschera” ed interpreta sé stesso dall’inizio alla fine dello show: “La verità rende single”.



Il titolo?



«Provi a dire qualsiasi verità alla sua partner: si ritroverà in men che non si dica single. Non sempre si possono dire tutte le verità, le bugie possono essere mezze verità. Lo scopo di questo spettacolo è svelare e prendere in giro le ipocrisie che alimentano un mondo sempre più ambiguo. Tratterò dei problemi spinosi, partirò dai rapporti di coppia, si parlerà poi di omofobia, oggi molto d’attualità, delle varie indignazioni della gente e altri argomenti».



Da questo spettacolo quindi si rischia di entrare in coppia e uscire single o viceversa



«In un certo senso sì. Io penso che troppe confidenze tra due innamorati possono rovinare un rapporto. Attenzione però, non prendetemi troppo sul serio: sono tematiche affrontate dal punto di vista di un ‘cretino professionista’, io».



Il rapporto di coppia funziona solo se si dicono bugie?



«Non solo il rapporto di coppia, ma il mondo intero si regge sulla bugia. Lo sa perché i dinosauri si sono estinti? Perché il dinosauro ha detto alla dinosaura la verità: lei gli ha chiesto: ‘Come mi trovi?’ E lui: ‘Ingrossata’. Ha detto la verità ed ecco che i dinosauri si sono estinti fra lotte, diluvio universale, asteroidi».



Lei ha sempre interpretato diversi personaggi. Qui invece sarà sé stesso



«Sì, questo è il primo spettacolo dove non porterò in scena i miei personaggi. Racconterò le mie esperienze personali, racconti vari, monologhi, il tutto intervallato da grandi pezzi musicali».



Cosa c’è nel futuro di Baz?



«Non ho la più pallida idea. Fino a febbraio porterò in giro questo spettacolo, dopodiché raccoglierò un po’ di idee e comincerò a pensare a un nuovo spettacolo. La settimana scorsa, scaricabile da RDS, l’emittente radiofonica network, è uscito il mio disco, la canzone di Natale, Natale Reggaeton, ed ha come tematica il riscaldamento globale. I conduttori con me hanno creato l’RDS Christmas Band per augurare buone feste a tutti».



Marco BAZ Bazzoni al teatro Garbatella, p.za G. da Triora 15, ROMA venerdì 6 e sabato 7 dicembre ore 21, infoline 3662003502 Giovedì 5 Dicembre 2019, 08:00

