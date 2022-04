Love Story Transilvania, al Teatro Greco di Roma il musical con Morgana Rosano

In seguito ai sold out registrati in giro per l'Italia, prosegue il tour di “Love Story Transylvania”, lo spettacolo per famiglie rivisitato e diretto dallo sguardo attento di Morgana Rosano che ha come protagonisti i mostri più simpatici e buffi di sempre interpretati dai talenti della compagnia pontina La Fuente de l’Alma. Il musical, ispirato al cartone animato 'Hotel Transylvania', tocca i palcoscenici delle più importanti città italiane e, giovedì 14 aprile, il re dei vampiri è pronto ad aprire le porte le porte dell'hotel più mostruoso di sempre al Teatro Greco di Roma, ore 21.00. La prossima data dello show sarà il 26 maggio al Teatro Dehon di Bologna.

“Sono molto emozionata e non vedo l’ora di ritornare in scena perché, nonostante le tantissime repliche del musical, ogni volta è sempre come la prima. Questa volta lo faremo con una consapevolezza ancora più matura, coscienti che l’arte in futuro non sarà più solamente uno svago ma una vera e propria medicina per l’anima: l’arte ci salverà” afferma Morgana.

Da prodotto d’intrattenimento di matrice puramente americana, il musical si tinge sempre più di tricolore. Le sue caratteristiche inconfondibili – su tutte un palcoscenico occupato non solo dalla recitazione ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza – sono gli ingredienti di un sogno che mette in scena storie e passioni all’insegna della leggerezza. Una leggerezza, appunto, doppiamente apprezzata in epoca pandemica tanto da rendere “Love Story Transylvania” un autentico successo che coinvolge spettatori da tutta Italia.

Dietro allo show, ricco di colpi di scena, ci sono l’ingegno e la dedizione di Morgana Rosano, figura di spicco nel panorama teatrale italiano. Titolare dell’accademia e della scuola di musical Morgan Roses Show Academy, affiliata con la prestigiosa Accademia Internazionale del Musical, Morgana ha le idee chiare sul ruolo dell’arte e dello spettacolo musicale. “Dopo il duro impatto iniziale con il Covid, abbiamo deciso di proseguire la nostra missione: quella di dimostrare che l’arte esiste ed esisterà sempre, in tante forme che ancora nemmeno immaginiamo, come imprescindibile strumento di sostegno nella nostra quotidianità. Può aiutarci ad evadere dalle preoccupazioni, prenderci per mano e accompagnarci in mondi diversi e perché no, persino avere uno scopo educativo e formativo per ognuno di noi. Il confluire di componenti umane molto importanti – spiega Morgana - è proprio ciò che mettiamo in scena con il musical Love Story Transylvania: il nostro show vuole infatti coinvolgere il pubblico in un’atmosfera fatta di risate, divertimento e colpi di scena, in cui non mancano neanche momenti esilaranti, sorprese spaventose e una buona dose di sentimento”.

Biglietti disponibili su: https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-love-story-transylvania-14-aprile-2022-teatro-greco-roma-24765.html

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA