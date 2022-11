Cuccarini: «Torno a fare la cattiva in Rapunzel, poi uno spettacolo, Amici e la mia tv»

di Valeria Arnaldi

Lorella Cuccarini, a 8 anni dalla prima edizione, torna a farsi “cattiva” nel ruolo di Gothel in “Rapunzel il Musical”, scritto e diretto da Maurizio Colombi, che sarà in scena a Roma, al teatro Brancaccio dal 2 dicembre fino all’8 gennaio.

Come sarà la “nuova” Gothel?

«Sono passati 8 anni, dunque sicuramente diversa. D’altronde, ogni esperienza ti cambia e in questo periodo sono successe tante cose. Tornare a teatro sarà emozionante, dopo lo stop della pandemia sento proprio il desiderio di stare davanti al pubblico dal vivo».

C’è un’attrice che è un suo mito?

«Amo Meryl Streep, è grandiosa nel dramma come nella commedia. E nel musical: in “Mammia mia!” mi ha stesa».

Il musical rimane la sua grande passione?

«Quando ho pensato la prima volta al teatro è stato naturale per me guardare al musical. Poi, mi ha conquistata anche la prosa. Mi piace affrontare sempre nuove sfide».

Quale sarà la prossima?

«Da un po’ sto lavorando a un nuovo spettacolo, inedito, “mio”, tra musical e commedia. Una sorta di one woman show, in cui però ci saranno anche altri attori. Racconterò un po’ la mia vita ma scegliendo momenti nei quali chiunque possa riconoscersi. Sarà ispirato al mio libro “Ogni giorno il sole”, ma non sarà celebrativo».



Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 06:05

