Lino Guanciale: «L'Odisseo che c'è in me», viaggio all'interno del teatro

È un tragitto alla scoperta del sé e del mondo, quello di Lino Guanciale nello spettacolo Itaca Il Viaggio. Protagonista, uno dei personaggi più noti del mito greco, Ulisse, attraverso il quale l’attore percorrerà storie e luoghi di note personalità del teatro e del cinema.



Viaggio come metafora di quale percorso?

«In qualche misura del mio, dall’infanzia all’adolescenza, fino a quando ho iniziato a fare questo mestiere; ma solo come spunto per avvicinarsi al mito della curiosità umana di cui Ulisse è degno esponente in quanto eroe della conoscenza, sviluppata dall’incontro con culture diverse».



La passione per la recitazione

«Da bambino già provavo attrazione per il palcoscenico; ma è una cosa che ho rimosso fino all’ultimo anno delle superiori, perché allo stesso tempo mi spaventava».



Perché?

«Temevo di montarmi la testa, non volevo stravolgere la mia vita di ragazzo provinciale, e poi avevo paura di non essere sufficientemente bravo».



La sua formazione

«È stata segnata dagli incontri culturali con i libri, ed è ciò che voglio condividere con il pubblico, la storia di un ragazzo il cui incontro con i testi è stato importante».



Se non avesse fatto l’attore?

«Il neuropsichiatra infantile. Avevo le idee chiarissime; ma quel corso di recitazione ha sconvolto tutti i miei piani».



E' considerato un sex symbol

«Mi viene sempre un po’ da ridere quando lo dicono. Io non mi sono mai pensato così».



Roma, cosa vorrebbe per la tua città?

«Che le fosse dato un input culturale, uno slancio che in questi anni è mancato, se la cultura si ferma, possiamo coprire le buche; ma non saremmo capaci di andare avanti».



Un luogo di Roma che le è caro

«Il Teatro Tor Bella Monaca, realtà meravigliosa, che mi piacerebbe potesse ospitare una biblioteca con servizi integrati in funzione tutto il giorno».

riproduzione riservata ®



Lino Guanciale in “Itaca Il Viaggio” musiche e regia Davide Cavuti da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio,al Teatro Tor Bella Monaca, Via B. Cirino, ROMA bigl. 10,50 euro, Info 062010579 Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA