Lillo e Greg al teatro Olimpico di Roma, tutte le date sold out già prima di cominciare

Un algido maniero nelle campagne inglesi, l'omicidio di un'anziana contessa, un misterioso maggiordomo, un investigatore metodico, un'infermiera dal bizzarro passato e una stravagante famiglia di sospettati: questi sono gli ingredienti per il giallo perfetto! Sì, un perfetto classico alla Agatha Christie, in puro british style, se non fosse che a deformarlo ci sono Lillo e Greg! Toni brillanti, situazioni paradossali, continui colpi di scena e risate a profusione che il geniale duo Lillo&Greg ha creato per la loro sregolata compagnia teatrale. Lillo e Greg tornano a teatro con una delle commedie più divertenti che li vede protagonisti "Il Mistero dell'assassino misterioso". Dal 19 aprile al 14 maggio sono in scena a Roma al teatro Olimpico. E già tutte le date sono sold out, tanto che si sta pensando di prorogare le repliche di un'altra settimana.

«Si tratta di un classico giallo, nel quale c'è una mina vagante che rovina lo spettacolo», spiegano in coro Lillo e Greg. "C'è una parola, 'metateatro', che sintetizza tutta la commedia» aggiunge Lillo. Con Lillo e Greg ci sono Claudio Piccolotto che firma la regia, Pasquale Petrolo e Claudio Gregori autori del testo, gli attori Marco Fiorini (che vestirà i panni di due personaggi), Vania Della Bidia, Giulia Ottonello e Luca Intoppa.

La commedia ha oltre 20 anni di vita ed è ambientata tra fine Ottocento e primi Novecento come un classico giallo anglosassone.

«Che però ti fa fare un sacco di risate, perché ogni volta che la recitiamo ci mettiamo sempre 4-5 gag nuove. Ci viene naturale farlo. Perché la battuta è una sorpresa e una volta che la sai non ridi più come la prima volta, mentre con la comicità si ride sempre: questa è la forza della commedia», sottolinea Lillo.



«C'è gente che l'ha vista sei volte» aggiunge Greg. «C'è un passaparola che funziona» dice Greg e in coro i due aggiungono «una commedia che piace anche ai millennials perché la forza dello spettacolo sta nel meccanismo comico, universale, una mina vagante che incuriosisce e diverte».

