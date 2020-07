Teatro dell'Opera di Roma, “Le quattro stagioni” di Giuliano Peparini al Circo Massimo: prima assoluta il 25 luglio

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 19:47

” firmato daal, con prima assoluta sabato 25 luglio. La stagione estiva del Teatro dell’Opera si arricchisce con una nuova creazione, firmata da Giuliano Peparini su musica di Antonio Vivaldi.Nell’opera sono descritte le stagioni dell’amore, dalla primavera, con i suoi primi sguardi, passando per i fuoco dell’estate, lo spegnimento del sentimento dell’autunno e il gelo dei rapporti che caratterizza l’inverno. Tra una stagione e l’altra si sentirà voce recitante di Alessandro Preziosi come intermezzo, mentre le celebri “Quattro stagioni” di Vivaldi, su base registrata, sono eseguite dall’Orchestra del Teatro dell’Opera con Vincenzo Bolognese violino solista.Dopo la prima rappresentazione assoluta di sabato 25 luglio, previste quattro repliche: domenica 26 luglio, giovedì 30 luglio, domenica 2 agosto, lunedì 3 agosto, ore 21.Da venerdì 24 luglio prima visione sul canale You Tube del Teatro dell’Opera di Roma, sarà trasmessa in streaming la lezione della direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato sul palcoscenico del Costanzi.