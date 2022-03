La stagione estiva dell'Opera di Roma torna alle Terme di Caracalla: biglietti in vendita da oggi

Dopo l’esperienza al Circo Massimo, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma tornerà sul palcoscenico tradizionale delle Terme di Caracalla con un cartellone ricco e diversificato. Tra le antiche mura che accoglieranno il pubblico di romani e turisti si potrà rinnovare la scelta del Teatro di proporre linguaggi diversi tra opera, danza ed extra.

Il trasferimento al Circo Massimo, con un palcoscenico di dimensioni tali da rispettare le norme di sicurezza per pubblico e artisti, era stato necessario per proseguire l’attività culturale anche nelle due estati segnate dalla pandemia.

La programmazione di Caracalla, che prevede ben quattro titoli tra opera e balletto, sarà caratterizzata da un’offerta aperta a un larghissimo pubblico. Mass di Leonard Bernstein, Il barbiere di Siviglia di Rossini, Carmen di Bizet, Notre-Dame de Paris di Petit. “Extra”: Claudio Baglioni e il suo Dodici note, David Garrett con il tour Alive e l’imperdibile Gala Roberto Bolle and Friends.

Tutti i concerti e le rappresentazioni inizieranno alle ore 21. I biglietti per i titoli di opera e balletto della stagione estiva 2022 sono in vendita da giovedì 17 marzo presso la biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma. Per informazioni: operaroma.it

