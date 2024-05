Lunanzio, il «Jack Sparrow di Lambrate» conquista il pubblico di Roma con risate e corteggiamenti barocchi: «Devo tutto ad Alfieri»

di Morgana Sgariglia

«Adesso mi abbinano ad Angelina Mango, mi scrivono un botto che le assomiglio». Loris Fabiani, in arte Lunanzio, riferisce divertito a fine del suo spettacolo "Quid ridet?" ("Chi ride?",ndr) allo Spazio Rossellini di Roma. Dopo aver monopolizzato letteralmente la scena per circa un'ora e mezza col suo personaggio un po' barocco, un po' rock, sembra ancora avere energia da vendere.

Lo spettacolo

È stato Lunanzio a permettergli di entrare nel cast di "Lol 4: Chi ride è fuori" su Prime Video grazie alla vittoria al talent show del programma, "Chi fa ridere è dentro". Il suo è un personaggio travolgente che rompe la quarta parete teatrale e interagisce d'impeto col pubblico, porgendogli microfoni in più, facendolo parlare e creando situazioni comiche tendenti all'improvvisazione. La sua comicità è composta da doppi sensi, linguaggio aulico, racconti cavallereschi ed ironia.

Dalla faccia bianca e rossetto nero, capelli lunghi scompigliati, camicia settecentesca dalle ampie maniche, pantaloncini neri fino al ginocchio, calze bianche e scarpine nere, Lunanzio salta tra il pubblico, si mette in piedi sulle sedie mentre pronuncia il suo bizzarro italiano, un mix tra antico, latino e italiano "volgare" (a volte in tutti i sensi!). Prende tutte le situazioni di petto, forse per questo si autodefinisce il «Jack Sparrow di Lambrate», un «pirlata» che evidentemente ammira.

L'ispirazione per Lunanzio

«Durante l'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 'Silvio D’Amico' gli allievi attore studiano Alfieri - spiega così la nascita del suo personaggio - che è il contemporaneo di Shakespeare, anche se non ha la stessa sorte». Dai giochi barocchi che faceva questo autore con la lingua italiana, Fabiani, 41enne originario di Melzo in provincia di Milano, prende spunto per il linguaggio di Lunanzio, che è passato dall'essere un personaggio comico ad uno da cabaret, debuttando sul talent di Lol.

Per il costume si è ispirato a Goldoni, da cui trae anche le situazioni plateali di corteggiamento con le donne del pubblico, assolutamente esilaranti.

Come si evolverà il personaggio

Fabiani confessa che sta pensando ad un'evoluzione del personaggio, per cui ha grandi piani. «Voglio che evolva in un'avventura tipo 'Storia Infinita' - dice - che ci sia un drago volante in scena, che diventi più favola». Ammette anche di fare molto allenamento di corpo libero per essere «agile come un gatto».

L'attore è impegnato in altri progetti di successo come "Alice&Loris" (duo comico con Alice Redini) a Zelig (in viale Monza, a Milano) e "Cinemalteatro". Dal 2020 in veste di Lunanzio porta avanti anche l’Accademia Dei Lunanzi.

L'esperienza a Lol 4

La sua recente partecipazione a Lol 4 è stata una grande emozione per lui, anche formativa. «Far ridere dei comici che hanno anni di esperienza è difficile perché il comico lavora sul suo bagaglio - racconta -. Non essendo conosciuto, era difficile pure per me, quindi ho giocato leggero. Non ho voluto spingere troppo perché dovevo capire quando avevano la chiave di lettura giusta per leggermi».

Il programma può anche stancare fisicamente con sei ore continue nella stessa stanza con altri comici. «Non sentivamo gli effetti sonori che voi ascoltate in salotto, era tutto nel vuoto. Ad un certo punto ti stanchi perché diventa agonistico sul serio. Non ride più nessuno per niente e ridi per le cose più impreviste». Fabiani è stato colto in fallo da un numero di Rocco Tanica che si è bagnato all'improvviso i pantaloni per finta, come se si fosse fatto la pipì addosso, è scoppiato a ridere ed è stato eliminato alla quinta puntata.

Dove vederlo

Lo spettacolo di Lunanzio, «Quid ridet?» ci sarà domani, mercoledì 29 maggio, al Teatro Oscar di Milano. I biglietti sono sold out.



