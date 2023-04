In scena Bunker sulle nuvole con Andrea De Rosa, Ermanno De Biagi e Chiara Mastalli

Dopo il grande successo di Coffeeshop, Andrea De Rosa torna a teatro con la commedia romantica “Bunker sulle nuvole”. In scena con lui, Ermanno De Biagi e Chiara Mastalli (Teatro Anfitrione di Roma, via San Saba)

All'ultimo piano di un grattacielo vive un artista in pensione, di nome Bunker. Un giorno scrive una poesia e la ricopia su vari fogli, li trasforma in tanti piccoli aeroplanini che lancia fuori dalla finestra. Dopo qualche giorno un ragazzo va a fargli visita perché ne ha trovato uno e fa amicizia con lui. Tempo dopo bussa alla sua porta una ragazza, anche lei incuriosita per lo stesso motivo e parlandoci, si rende conto che lei conosce il ragazzo di pochi giorni prima e forse ha un conto in sospeso con lui.

A questo punto, l'artista decide che i suoi due nuovi amici saranno i protagonisti del suo quadro. Ha solo bisogno che si incontrino e si mettano in posa uno di fronte all'altro. Ma questo potrebbe essere un problema...

Il "Bunker sulle nuvole" è un luogo che sta al riparo dal mondo e al di sopra del caos della città, come una sorta di anticamera fra terra e cielo, razionalità e fantasia, vita e morte. "Bunker" è anche il nome dell'artista che ci vive dentro. Abbandonato dal mondo e da sua moglie, continua a scrivere e dipingere, semplicemente per non morire. Lo fa per "esigenza", ma anche per "spirito di servizio".

Forse è l'ultimo "Don Chisciotte" rimasto, perché, malgrado tutto, crede ancora nella magia curativa dell'arte ed è convinto che il suo disordine interno, trasformato in poesia e raffigurato sulla tela di un quadro, potrà cicatrizzare le ferite e il rancore di due ragazzi che non si parlano e con cui sente fin da subito un'affinità.

Come una canzone di Pierangelo Bertoli, che dice: "Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com'è, però vi invito a berlo", anche Bunker non sa com'è e soprattutto cosa accadrà... ma sa che qualcosa si è mosso, sia per lui che per i due ragazzi.

Andrea De Rosa per la sua undicesima commedia, e dopo ben diciotto anni, ricompone la coppia di “Notte prima degli esami” con Chiara Mastalli.

Chiara Mastalli dopo il grandissimo successo del film cult di F. Brizzi ha partecipato, per citarne alcuni, per la tv a “Don Matteo” (2014, 2018), “Il Restauratore” (2014), “L’allieva” (2016, 2020), per il cinema “L’amore rubato” regia I. Braschi (2016), “Un fantastico via vai” regia di L.Pieraccioni (2013), “Com’è bello far l’amore” regia di F. Brizzi.

Ermanno De Biagi, grande attore, tra i suoi film come interprete, ricordiamo “Padre Pio” (2022), “L'Ispettore Giusti” (1999), “Al centro dell'area di rigore” (1996), “Maledetto il giorno che t'ho incontrato” (1992), “Il colore dell’odio” (1989).

