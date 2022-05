"Hair", pace e musica sul palcoscenico

È stato il simbolo di un’altra epoca, ma resta sempre attuale. Tanto più oggi, quando i fumi della guerra si alzano nel cuore dell’Europa. Torna in scena – al Teatro Nazionale di Milano da oggi al 5 maggio (ore 20.45, biglietto 49-28 euro, info www.teatronazionale.it) – “Hair”, il musical di culto di James Rado, Gerome Ragni e Galt MacDermot divenuto simbolo del pacifismo impegnato contro la guerra in Vietnam. Protagonisti sulla scena (e in un film del 1979, diretto da Milos Forman), un gruppo di giovani hippies a New York, tra rivoluzione sessuale, droghe, marce contro la guerra nel sud est asiatico.



A firmare la nuova edizione in italiano è il regista Simone Nardini, che porta in scena un cast di quindici perfomer professionisti affiancati da un folto gruppo di diplomandi dell’MTS Musical The School, con orchestra dal vivo di sei elementi diretta da Eleonora Beddini. “Oggi, come allora – spiega Nardini - esistono ancora tanti Vietnam. Hair è più che mai l’ideale manifesto delle nuove generazioni che cantano l’alba dell’Era dell’Acquario. Il mio tributo vuole rendere omaggio all’opera-rock simbolo del pensiero hippie. Lo show presenta un libretto in italiano ma le canzoni sono mantenute in lingua originale”.



“Hair” debuttò 1967 a New York in un teatro minore e poi, dopo quaranticinque repliche, approdò Broadway. Da lì, il succesos mondiale, da Los Angeles a Londra, a Sidney, fino ad arrivare a Roma, al Sistina dove i giovanissimi Renato Zero, Loredana Bertè e Teo Teocoli, con la regia di Victor Spinetti e l’adattamento dei testi di Giuseppe Patroni Griffi, portarono il rock, un cast multietnico e il primo nudo in scena”.

In occasione delle repliche milanesi prima della rappresentazione, agli spettatori più giovani verrà offerto un incontro con il cast e con uno psicologo che introdurrà le tematiche trattate nel musical tra le quali la tossicodipendenza e l’educazione sessuale, perché lo show possa essere anche occasione di approfondimento e crescita. Inoltre verrà presentato il libro fotografico “Hair The Tribal Love – Rock Musical”, edito da NonSoloTeatro per Mts: 168 pagine ricche di foto scattate dietro e davanti le quinte al debutto del 2019

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA