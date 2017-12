Giovanni Veronesi e Max Cervelli in diretta dal Teatro Ambra Jovinelli per Radio2 con lo show 'A Ruota Libera'

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabato 30 dicembre 2017, aspettando di festeggiare il Capodanno alle porte, Rai Radio2 si trasferisce al Teatro Ambra Jovinelli di Roma per un appuntamento speciale, in diretta dalla storica sala teatrale nel cuore dell'Esquilino.Alle 21, infatti, sulle frequenze di Radio2, andrà in onda 'A Ruota Libera', lo spettacolo in scena all’Ambra Jovinelli fino a domenica 7 gennaio 2018, diretto "in diretta" da Giovanni Veronesi, che lo ha scritto e che lo interpreterà insieme ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. La data sarà l’occasione per un esperimento “teatral – radiofonico”, una versione appositamente disegnata per Radio2, che farà divertire pubblico in sala e in ascolto. Una esplosiva “chiacchierata musicale” sulla vita, sul cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti vissuti dai protagonisti, in quel sottile “confine artistico” che divide la vita reale dall’arte.Per il pubblico di Radio2 che non potrà essere presente in sala, la pièce verrà commentata da Max Cervelli, fedele compagno di radio del regista, con cui va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30 su Radio2, con 'Non è un paese per giovani'. Cervelli interagirà con lo show, in un esperimento che avrà del sorprendente. Sul palco insieme a loro, tanti ospiti a sorpresa dal pubblico, oltre alla preziosa presenza dell’Orchestra dal vivo “Musica da Ripostiglio”. ‘A ruota libera speciale Radio2’ sarà anche in streaming sul nuovo sito http://www.raiplayradio.it/radio2, fruibile dalla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali sui social network di @RaiRadio2.