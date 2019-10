Giovanni Vernia torna in teatro con un nuovo spettacolo

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo dei precedenti tour, con un comico dilemma shakespeariano torna in scena nei teatri italiani. “Vernia o non Vernia” è il nuovo pettacolo teatrale dello showman, diretto da, che, a partire da novembre, farà tappa nei migliori teatri italiani.Il teatro è il luogo principe per lui. Perché è lì che è libero di esprimere tutta la sua incontenibile voglia di divertire in un one man show tutto suo. E lo fa col suo stile, che è uno stile mai volgare, contemporaneo, dove ci sono i monologhi ma dove la musica è un elemento imprescindibile per creare e scatenare la risata, dove il ritmo è altissimo e non lascia mai fiato allo spettatore e dove il bersaglio dell’ironia è in primo luogo sè stesso, con i suoi vizi e le sue manie, in cui tutti per magia si riconosceranno scoppiando in risate di identificazione.Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman che spazia dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.Tantissime le città annunciate in cui sarà in scena lo spettacolo “Vernia o non Vernia”: il tour avrà inizio da Cagli (21 novembre, Teatro comunale - DATA ZERO) per proseguire poi a Soresina (24 novembre, Teatro sociale); Gallarate (26 novembre, Teatro del Popolo); Roma (2 dicembre, Teatro Olimpico); festeggerà il Capodanno a Mestre (31 dicembre, Teatro Corso); Genova (14 gennaio, Politeama); Milano (3 febbraio, Teatro Manzoni), Biella (5 marzo, Teatro Sociale Villani), Vinovo (6 marzo, Cinema teatro), nel padovano a Montagnana (13 marzo, Teatro Bellini), nel piemontese a Montalto Dora (22 marzo, Anfiteatro Burbatti) e a Borgomanero (23 marzo, Teatro nuovo). Seguiranno poi le date di Spilimbergo (26 marzo, Teatro Miotto), in provincia di Udine, a Pontebba (27 marzo, Teatro Italia), a Lestizza (28 marzo, Auditorium comunale) e ad Artegna (29 marzo, Nuovo Teatro Mons. Lavarone); Brescia (2 maggio, Gran Teatro Morato), Lodi (8 maggio, Teatro delle Vigne) e Padova (9 maggio, Gran Teatro Geox).” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia, Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. La produzione esecutiva è di Ballandi Factory.