Gigi Proietti, chi è Sagitta Alter: la storia di un amore lungo una vita

Sono 58 gli anni che Sagitta Alter ha vissuto accanto a Gigi Proietti. A lei e alle due figlie Susanna e Carlotta va la vicinanza di milioni di persone nel giorno della morte del grande attore italiano, simbolo della romanità. Tanti i figli artistici che ha lasciato e incolmabile il vuoto nel pubblico perché il "mattatore" ha dedicato la vita al teatro. Ha incontrato Sagitta, ex guida turistica svedese, nel 1962, quando Proietti aveva 22 anni e iniziava a calcare i palcoscenici. Da allora sono sempre stati insieme, anche se non si sono mai sposati.

«Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo», aveva detto l'attore in un'intervista. Il loro amore è cresciuto lontano dai riflettori, ma Sagitta era solita seguire Gigi Proietti nei tour e sedersi in prima fila. Per lei e soprattutto per le figlie la folla adorante sarà sembrata in qualche occasione persino molesta perché ai loro occhi la famiglia che avevano costruito era normalissima.

L'amore con Sagitta sembrava essere destinato a consumarsi come una passione estiva, ma è durato ben 58 anni. L'anno in cui si conobbero, Sagitta decise di non tornare in Svezia e di rimanere con con lui. «Lei è la mia roccia», diceva spesso l’attore che non ha mai messo in dubbio il legame con Sagitta, nonostante le serate lontano da casa. Oggi Susanna e Carlotta hanno rispettivamente 42 e 37 anni e lavorano entrambe nel mondo dello spettacolo: la prima come costumista e scenografa, la seconda come cantautrice e attrice.

«I miei primi ricordi sono tutti uguali - aveva svelato al Corriere qualche tempo fa Susanna -: io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano. Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia davvero normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista, che volevano l’autografo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 14:48

