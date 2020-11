Gigi Proietti, l'omaggio di Favino è una poesia in romanesco: «All’angeli là sopra faje fa du risate»

«All’angeli là sopra faje fa du risate». È forse il passaggio più bello della poesia in romanesco che Pierfrancesco Favino ha scritto e dedicato a Gigi Proietti, venuto a mancare questa notte a Roma nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Un'omaggio in rima, nella lingua tanto amato dall'attore che oggi ha lasciato un vuoto enorme nel panorama della cultura italiana.

«Però 'n se fa così, tutto de botto - scrive Favino - Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto. Sentì drento a la panza strignese come un nodo. Sapè che è la mancanza e nun avecce er modo de ditte grazie a voce pè quello che c'hai dato pè quello che sei stato, perché te sei inventato un modo che non c'era de raccontà la vita e ce l'hai regalato così un pò all'impunita, facendo crede a tutti che in fondo eri normale, si ce facevi ride de quello che fa male, si ce tenevi appesi quando facevi tutto, Parlà, ballà, cantà, pure si stavi zitto».

«Te se guardava Gì, te se guardava e basta come se guarda er cielo, senza volè risposta. All'angeli là sopra faje fa du risate, ai cherubini imparaje che sò le stornellate, Salutece San Pietro, stavolta quello vero, tanto già ce lo sanno chi è er Cavaliere Nero» conclude Favino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 22:44

